Программа мобильности молодежи стартует в апреле: что о ней известно

Правительство разрабатывает программу мобильности молодежи. Она положительно будет влиять на экономику и производительность труда. Первые пилотные проекты запустят уже в апреле 2020 года.

Кабмин создает условия, чтобы молодежь была социально активной и самостоятельной, сообщили на Правительственном портале.

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Хотим побороть ситуацию, когда как минимум половина молодых людей за последние три года не выезжали за пределы области,

– пояснил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он добавил, что такая программа привлечет познавать многообразие регионов и развивать организации гражданского общества.

В первую очередь будут работать над разработкой нормативно-правовой базы и концепции программы мобильности молодежи. А уже с апреля 2020 года планируют запускать пилотные проекты между несколькими регионами Украины.

Полноценно программа заработает до конца года.

Что известно о Программе деятельности правительства?Мобильность молодежи является одной из целей программы, которую утвердили в сентябре 2019 года. Теперь эти цели детализировали – по каждой из 78 опубликована концепция и факторы, по которым будут измерять ее достижение. Документ выставили на обсуждение до официального утверждения.