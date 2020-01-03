Програма мобільності молоді стартує в квітні: що про неї відомо

Уряд розробляє програму мобільності молоді. Вона позитивно впливатиме на економіку та продуктивність праці. Перші пілотні проєкти запустять вже у квітні 2020 року.

Кабмін створює умови, щоб молодь була соціально активною та самостійною, повідомили на Урядовому порталі.

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Хочемо побороти ситуацію, коли щонайменше половина молодих людей за останні три роки не виїжджали за межі області,

– пояснив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він додав, що така програма заохотить пізнавати різноманіття регіонів та розвивати організації громадянського суспільства.

Насамперед працюватимуть над розробленням нормативно-правової бази та концепції програми мобільності молоді. А вже з квітня 2020 року планують запускати пілотні проєкти між кількома регіонами України.

Повноцінно програма запрацює до кінця року.

Що відомо про Програму діяльності уряду? Мобільність молоді є однією з цілей програми, яку затвердили у вересні 2019 року. Тепер їх деталізовано – за кожною з 78 цих цілей опублікована концепція та фактори, за якими вимірюватимуться їх досягнення. Документ виставили на обговорення до офіційного затвердження.