Провести ЗНО онлайн невозможно и неприемлемо, – Центр оценивания образования
Проведение в онлайн-формате основной сессии внешнего независимого оценивания является технически невозможным. В Минобразования 16 июня заявили, что серверы не выдержат такой нагрузки.
Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила об этом в комментарии Укринформу.
Важно МОН не собирается отменять ВНО-2020
Почему проведение ВНО невозможно в онлайн-формате
- По словам Вакуленко, это очень серьезное испытание для серверов системы. Как пример она привела проблемы в проведении пробного ВНО.
- Кроме того, говорится о защите персональных данных и результатов тестирования.
- Поэтому сейчас никакие механизмы проведения онлайн основной сессии ВНО в Минобразования не обсуждаются.
Когда же состоится сессия ВНО и что будет с ГИА
- Если критерии Минздрава не будут превышены при условии, что 50% областей достигли критериев адаптивного карантина, основную сессию ВНО проведут по первому сценарию, то есть с 25 июня по 17 июля.
- Вместе с тем решение об отмене государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ, которую должны проходить все выпускники школ, учащиеся или студенты учреждений профтехобразования, будет рассматривать комитет парламента по вопросам образования, науки и инноваций.
- По ее словам, в случае отмены ГНА в форме ВНО, количество участников основной сессии ВНО уменьшится примерно на 100 тысяч человек.
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Что известно о слухах об отмене ВНО:
- Из-за отмены пробного ВНО в Украине забили тревогу – мол, вообще хотят отменить тестирование. Таким образом образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что имеет инсайдерскую информацию о том, что власть планирует вообще отменить ВНО и вернуться к старой коррупционной системе.
- Однако и.о. министра образования Любомира Мандзий заверила, что МОН не собирается отменять ВНО-2020. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 внешнее независимое оценивание могут провести в августе 2020 года.
- В то же время государственную итоговую аттестацию в форме ВНО могут не проходить те выпускники, которые не поступают в высшие учебные заведения в 2020 году. На днях появится соответствующий закон.
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