Провести ЗНО онлайн неможливо та неприйнятно, – Центр оцінювання освіти
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Проведення в онлайн-форматі основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання є технічно неможливим. В Міносвіти 16 червня заявили, що сервери не витримають такого навантаження.
Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила про це в коментарі Укрінформу.
Важливо МОН не збирається скасовувати ЗНО-2020
Чому проведення ЗНО неможливе в онлайн-форматі
- За словами Вакуленко, це надсерйозне випробування для серверів системи. Як приклад вона навела проблеми в проведенні пробного ЗНО.
- Окрім того, мовиться про захист персональних даних та результатів тестування.
- Тому наразі ніякі механізми проведення онлайн основної сесії ЗНО в Міносвіти не обговорюються.
Коли ж відбудеться сесія ЗНО і що буде з ДПА
- Якщо критерії МОЗ не будуть перевищені та за умови, що 50% областей досягли критеріїв адаптивного карантину, основну сесію ЗНО проведуть за першим сценарієм, тобто з 25 червня по 17 липня.
- Водночас рішення про скасування державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО, яку мали проходити всі випускники шкіл, учні або студенти закладів профтехосвіти, розглядатиме комітет парламенту з питань освіти, науки та інновацій.
- За її словами, у випадку скасування ДПА у формі ЗНО, кількість учасників основної сесії ЗНО зменшиться приблизно на 100 тисяч осіб.
Актуально Як повернути гроші за пробне ЗНО: пояснення Мінфіну
Що відомо про чутки про скасування ЗНО:
- Через скасування пробного ЗНО в Україні забили на сполох – мовляв, взагалі хочуть відмінити тестування. Таким чином освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що має інсайдерську інформацію про те, що влада планує взагалі скасувати ЗНО й повернутися до старої корупційної системи.
- Натомість в.о. міністра освіти Любомира Мандзій запевнила, що МОН не збирається скасовувати ЗНО-2020. Через пандемію коронавірусу COVID-19 зовнішнє незалежне оцінювання можуть провести у серпні 2020 року.
- Водночас державну підсумкову атестацію у формі ЗНО можуть не проходити ті випускники, які не вступатимуть до вищих навчальних закладів у 2020 році. Днями з'явиться відповідний закон.
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