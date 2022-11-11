"Возвращаюсь снова": автор радиодиктанта – 2022 Целик рассказала о его важности во время войны
Источник:НВ
9 ноября, в День украинской письменности и языка, украинцы писали Всеукраинский радиодиктант национального единства. К его написанию присоединились наши земляки со всего мира.
Автором текста нынешнего Радиодиктанта национального единства стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.
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Почему проведение радиодиктанта было чрезвычайно важным во время войны
Автор текста Ирина Целик рассказала, почему проведение этого совместного диктанта было чрезвычайно важным и правильным именно сейчас, во время войны.
По ее мнению, в этом году все приобрело особый смысл, особый привкус. И несмотря на то, что война длится так долго, эти восемь месяцев все обострили особенно.
С одной стороны можно было написать о чем-то, что не связано с сегодняшними событиями. Но мне показалось, что в этом году важно говорить о самом главном, о том, что нам всем сейчас болит, что затрагивает нас,
– подчеркнула Целик.
Она добавила, что писала текст о том, что важно ей, потому что тема дома для нее особенная. Во многих своих фильмах, многих стихах, призналась Ирина, постоянно возвращается к этой теме снова и снова.
Тема дома в разных его формах, значениях сейчас очень актуальна. Ибо кто-то потерял свой дом, кто-то должен был его оставить. И война разнесла украинцев по разным уголкам мира. Но дом — это то, что прежде всего мы носим в себе,
– уточнила автор радиодиктанта – 2022.
Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022
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Что известно про Радиодиктант национального единства – 2022
- Радиодиктант национального единства-2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени.
- Автором текста этого года стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева.
- Радиодиктант звучал по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура.
- В то же время флешмоб в очередной раз вышел за пределы радиоформата. Его вживую транслировали на телеканалах и диджитал-платформах Общественного вещания.
- К слову, написание Радиодиктанта-2022 адаптировали к условиям военного времени. Также в разных странах мира обустроили студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.
- В этом году из соображений безопасности не организовывали большие локации для желающих написать радиодиктант. Но сделали небольшие локации в разных точках Украины и сразу – в бомбоубежищах. Таким образом обезопасили приобщающихся людей. Но их действительно немного.
- Организаторы радиодиктанта подчеркнули: многие из тех, кто писал этот диктант, не сдерживали слез.
- После того, как Ада Роговцева прочла текст радиодиктанта, ведущий Роман Коляда не смог сдержать слез. Дело в том, что текст радиодиктанта 2022 года назывался "Твой дом". Он о желаемом доме каждого, который во время войны превратился в крепость. Дом Коляды во время полномасштабного вторжения полностью уничтожили россияне.
- Украинцы писали диктант национального единства и на фронте, и в условиях, когда исчезает электроэнергия, и во время воздушной тревоги.
- Автор нынешнего радиодиктанта Ирина Целик призналась, что получает бесконечную волну откликов после того, как радиодиктант завершился.
- К слову, многие не услышали название в начале. Таким образом у многих получилась общая ошибка.
- Также украинцы установили рекорд при написании радиодиктанта.