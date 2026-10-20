Когда и где слушать и смотреть Радиодиктант в 2026 году

В этом году Всеукраинский радиодиктант состоится во вторник, 27 октября. Он пройдет в День украинской письменности и языка.

Во время радиодиктанта будет проходить сбор средств на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым". 24 Канал рассказывает, когда и где его можно будет послушать и посмотреть в этом году.

Что известно о радиодиктанте в 2026 году

Автором текста в этом году является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Чтецов в этом году двое. Это учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева. Их имена в прямом эфире Украинского радио объявила координаторка Радиодиктанта Юлия Шелудько.

Интересно Филолог и блогер Оксана Качура рассказала 24 Каналу, как распознать авторские ловушки и не попасться на слова, которые лишь притворяются вставными.

Где посмотреть трансляцию

Радиодиктант традиционно будет транслироваться в прямом эфире на всех платформах Суспильне и будет доступен на всех континентах планеты:

Украинское радио и Радио Культура;

YouTube-канал Украинского радио;

телеканал, сайт и YouTube-канал "Суспильне Культура";

приложения: suspilne.radio и "Дия".

Трансляция Радиодиктанта 2026: онлайн

Что известно о Радиодиктанте – 2025