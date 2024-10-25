Радиодиктант сегодня объединил украинцев не только со всех уголков Родины, но и за рубежом. Привлек и взрослых, и детей, представителей всех профессий, в том числе военных. Как писалось в окопах по горячим следам рассказывает Освіта 24.

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Как готовились к диктанту собратья Вышебабы и как писали на передовой

Павел Вышебаба – нынешний начитчик диктанта, поэт, писатель и военный, служащий в 68 отдельной егерской бригаде. Его товарищи его поддержали, не только когда предложили прочтение диктанта, а сегодня присоединились к его написанию.

Бойцы находятся на покровском направлении, где достаточно сложная ситуация. Но его собрат с позывным Трай, в интервью журналисту Суспильного сообщил, что к диктанту присоединятся и собратья, которые сидят на своих локациях, которые есть в сложных условиях.

Диктант нас мотивирует, это нас объединяет, объединяет нас здесь с теми украинцами, находящихся за нашими спинами,

– отметил боец.

О том готовился ли к диктанту отметил, что голос и интонация Павла Вышебабы известна многим, хоть текст будет сложным, но Павел, обещал, что будет читать "как можно интонационнее".

Я уверен, что я напишу, я с молоком матери впитывал украинский язык – это наш язык, это нас объединяет,

– сказал Трай.

Очень оперативно фото с написания радиодиктанта поделились военные из окопов и передовой. Писали и на коленях, и на ящиках с патронами, и в разрушенных зданиях. Бойцы 118 отдельной механизированной бригады писали в окопах.

Бойцы 118 ОМБ писали в окопах / фейсбук-страница 118 ОМБр

Писали радиодиктант и на Курщине – география расширяется

О том, что уже третий год подряд, в районах ведения боевых действий тернопольские артиллеристы из 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола пишут Радиодиктант национального единства стало известно с их страницы в фейсбук.

Бойцы писали на огневых позициях, у пушек, боевых машин, на пунктах управления, даже в госпитале и не где-нибудь, – а в Курской области! И еще отмечают, что каждый год диктант по-своему особенный.

Сегодня благозвучное и мелодичное украинское слово, мастерски сгенерированное современной украинской писательницей, поэтессой и литературоведом Оксаной Стефановной Забужко в трепетный текст, звонко зазвучало из громкоговорителей радиоприемников и ноутбуков во всех районах, где наши воины-артиллеристы выполняют боевые задачи, а они сложно записали его на бумаге. Немного напоминает, как святой водой изгоняют нечистую силу, так и наши воины, украинским словом изгоняют мо©к@&©ьку нечисть,

– сообщили бойцы в своей заметке.

И так тоже удобно писать / фото с фейсбук-страницы 44 ОАБ

Диктант, действительно, объединяет представителей всех профессий – в том числе и Нацполицию, сообщения, фото и видео на всех страницах в социальных сетях. Полицейские Запорожской области также присоединились к написанию радиодиктанту и сообщили в своем информресурсе.

Нацполиция Запорожской области тоже с радиодиктантом / фото НПУ Запорожье

Нацгвардия не осталась в стороне. В стенах лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой совместно с лицеистами диктант писали и представители Нацгвардии. Представитель Национальной гвардии Украины в Закарпатской области Алексей Кулеба, сообщил:

Такие мероприятия являются традицией для нацгвардейцев, которые ежегодно присоединяются к всеукраинскому диктанту.

Нацгвардия совместно с лицеистами писала диктант в Мукачево / фото Суспільне Ужгород

О точном количестве тех, кто присоединился сегодня к радиодиктанту, еще не известно. Но нас было немало!

Куда отправлять свои тексты

А для тех, кто уверен в своих силах и хочет проверить свой диктант может отправить его:

бумажным письмом по адресу: 01001 м. Киев, ул. Крещатик, 26 .важно, чтобы на штемпеле была дата 27, 28 или 29 октября ;

.важно, чтобы на штемпеле была дата или ; сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg,.png,.jpeg,.tiff,.pdf) и отправить его до 11:00 30 октября на адрес rd@suspilne.media.

В понедельник, 30 октября, в 11:00 будет обнародован текст Радиодиктанта на сайтах Украинского Радио и Суспильне Культура.