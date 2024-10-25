Радіодиктант сьогодні об'єднав українців не лише з усіх куточків Батьківщини, а й закордоном. Залучив і дорослих, і дітей, представників усіх професій, зокрема, військових. Як писалося в окопах, по гарячих слідах розповідає Освіта 24.

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Як готувалися до диктанту побратими Вишебаби та як писали на передовій

Павло Вишебаба – цьогорічний начитувач диктанту, поет, письменник і військовий, що служить у 68 окремій єгерській бригаді. Побратими його підтримали, не лише коли запропонували прочитання диктанту, а сьогодні долучилися до його написання.

Бійці перебувають на Покровському напрямку, де досить складна ситуація. Але його побратим з позивним “Трай”, в інтерв'ю журналісту Суспільного повідомив, що до диктанту доєднаються і побратими, які сидять на своїх локаціях, які є в складних умовах.

Диктант нас мотивує, це нас єднає, єднає нас тут з тими українцями, що знаходяться за нашими спинами,

– відмітив боєць.

Про те, чи готувався до диктанту, зазначив, що голос та інтонація Павла Вишебаби відомі багатьом, хоч текст буде складним, але Павло обіцяв, що буде читати "якомога інтонаційніше".

Я впевнений, що я напишу, я з молоком матері впитував українську мову – це наша мова, це нас єднає,

– сказав Трай.

Дуже оперативно фото з написання радіодиктанту поділилися військові з окопів та передової. Писали і на колінах, і на ящиках з патронами, і у зруйнованих будівлях. Бійці 118 окремої механізованої бригади писали в окопах.

Бійці 118 ОМБ писали в окопах / Фейсбук-сторінка 118 ОМБр

Писали радіодиктант і на Курщині – географія розширюється

Про те, що уже третій рік поспіль, у районах ведення бойових дій тернопільські артилеристи з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола пишуть Радіодиктант національної єдності, стало відомо з їх сторінки у фейсбук.

Бійці писали на вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління, навіть у шпиталі і не де-небудь, – а у Курській області! І ще зазначають, що щороку диктант по-своєму особливий.

Сьогодні милозвучне та мелодійне українське слово, майстерно згенероване сучасною українською письменницею, поетесою та літературознавицею Оксаною Стефанівною Забужко у трепетний текст, дзвінко зазвучало з гучномовців радіоприймачів та ноутбуків у всіх районах, де наші воїни-артилеристи виконують бойові завдання, а вони складно записали його на папері. Трохи нагадує, як свяченою водою виганяють нечисту силу, так і наші воїни, українським словом виганяють мо©к@&©ьку нечисть,

– повідомили бійці у своєму дописі.

І так теж зручно писати / Фото з фейсбук-сторінки 44 ОАБ

Диктант, справді, об'єднує представників усіх професій – зокрема і Нацполіцію, повідомлення, фото та відео на усіх сторінках в соціальних мережах. Поліцейські Запорізької області також долучились до написання радіодиктанту та повідомили у своєму інформресурсі.

Нацполіція Запорізької області теж з радіодиктантом / Фото НПУ Запоріжжя

Нацгвардія не залишилась осторонь. В стінах ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою спільно з ліцеїстами диктант писали і представники Нацгвардії. Речник Національної гвардії України в Закарпатській області Олексій Кулеба повідомив:

Такі заходи є традицією для нацгвардійців, які щороку приєднуються до загальноукраїнського диктанту.

Нацгвардія спільно з ліцеїстами писала диктант у Мукачеві / Фото Суспільне Ужгород

Про точну кількість тих, хто долучився сьогодні до радіодиктанту, ще не відомо. Але нас було чимало!

Куди відправляти свої тексти

А для тих хто впевнений у своїх силах та хоче перевірити свій диктант може надіслати його:

паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26 . Важливо, щоб на штемпелі була дата 27, 28 або 29 жовтня ;

. Важливо, щоб на штемпелі була дата або ; сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 30 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

У понеділок, 30 жовтня, об 11:00 буде оприлюднено текст Радіодиктанту на сайтах Українського Радіо та Суспільне Культура.