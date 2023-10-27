Автор текста - украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко. Читал его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".

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Куда отправить Радиодиктант на проверку

Диктанты на проверку следует отправить по почте или на e-mail:

бумажные листы – по адресу Киев, 01001, ул. Крещатик, 26; важно, чтобы гриф дать отправку был не позднее 29 октября.

можно сфотографировать или отсканировать текст и отправить его на rd@suspilne.media до 11:00 30 октября.

Украинцев, к слову, просили сделать фото и видео того, как они пишут радиодиктанты, и опубликовать в социальных сетях с хештегом #пишеморазом.

Когда обнародуют текст

Текст Радиодиктанта обнародуют 30 октября в 11:00 на сайте Украинского радио и Общественного Культура.

Как происходил радиодиктант в этом году и что говорят участники, читайте по ссылке.