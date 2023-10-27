Авторкою тексту є українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".

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Куди надіслати Радіодиктант на перевірку

Диктанти на перевірку варто надіслати поштою або на e-mail:

паперові листи – на адресу Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26; важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 29 жовтня.

можна сфотографувати чи відсканувати текст і надіслати його на rd@suspilne.media до 11:00 30 жовтня.

Українців, до слова, просили зробити фото та відео того, як вони пишуть Радіодиктант, та опублікувати у соціальних мережах із хештегом #пишеморазом.

Коли оприлюднять текст

Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.

Як відбувався Радіодиктант цьогоріч та що кажуть учасники, читайте за посиланням.