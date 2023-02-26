Ученые смогли оценить посещаемость занятий, изучив данные входа в университетские сети Wi-Fi более 20 тысяч студентов. Они отдельно собирали данные более 180 студентов в течение 6 недель.

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Специалисты узнали, что посещаемость занятий на 8 утра на 10 процентов меньше, чем посещаемость уроков в конце дня "Учащиеся не просыпались вовремя почти на трети занятий, начинавшихся с 8 утра", – говорится в исследовании.

Затем команда исследовала влияние утренних занятий на сон учеников, изучив онлайн интенсивность почти 40 тысяч студентов.

Ученые говорят, что студенты ложились спать примерно в одно и то же время, но просыпались раньше, чтобы посещать утренние занятия. Итак, продолжительность ночного сна была короче только тех ночей, которые предшествовали утренним занятиям.

Учитывая нарушения сна и посещаемости, исследование выявило связь между ранними занятиями и более низкими оценками.

Анализ оценок более 30 тысяч студентов доказал, что количество дней в неделю, в течение которых они посещали утренние занятия, негативно коррелировало со средним баллом,

– заявили исследователи.

Ученые отмечают, что университеты должны рассмотреть возможность отказа от обязательных ранних занятий. Ведь учащиеся чаще пропускают занятия, меньше спят и получают более низкий средний балл.

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Кстати, недавно ученые также выяснили, как фидбек от учителя влияет на внешность учеников. "Сильнее всего влияет на обучение обратную связь именно от учителей. Его особенно важно предоставлять тогда, когда работа выполнена правильно, а не только для того, чтобы указать на ошибки", – объясняют исследователи. Детали исследования – читайте в статье.