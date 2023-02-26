Вчені змогли оцінити відвідуваність занять, вивчивши дані входу до університетських мереж Wi-Fi понад 20 тисяч студентів. Вони окремо збирали дані у понад 180 студентів протягом 6 тижнів.

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Фахівці дізналися, що відвідуваність занять на 8 ранку на 10 відсотків менша, ніж відвідуваність уроків наприкінці дня. "Учні не прокидалися вчасно майже на третини занять, що починалися з 8 ранку", – йдеться в дослідженні.

Потім команда досліджувала вплив ранкових занять на сон учнів, вивчивши онлайн інтенсивність майже 40 тисяч студентів.

Вчені кажуть, що студенти лягали спати приблизно в один і той же час, але прокидалися раніше, щоб відвідувати ранкові заняття. Тож, тривалість нічного сну була коротшою лише ті ночі, які передували ранковим заняттям.

Враховуючи порушення сну та відвідуваності, дослідження виявило зв'язок між ранніми заняттями та нижчими оцінками.

Аналіз оцінок понад 30 тисяч студентів довів, що кількість днів на тиждень, протягом яких вони відвідували ранкові заняття, негативно корелювало із середнім балом,

– заявили дослідники.

Вчені наголошують, що університети повинні розглянути можливість відмови від обов'язкових ранніх занять. Адже учні частіше пропускають заняття, менше сплять та отримують нижчий середній бал.

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До слова, нещодавно вчені також з'ясували, як фідбек від вчителя впливає на уснішність учнів. "Найсильніше впливає на навчання зворотний зв’язок саме від учителів. Його особливо важливо надавати тоді, коли робота виконана правильно, а не лише для того, щоб вказати на помилки", – пояснюють дослідники. Деталі дослідження – читайте у статті.