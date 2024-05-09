В школах Киева пытаются подстраиваться под вкусовые предпочтения учеников. Детали рассказала заведующая столовой киевской школы № 281 Светлана Верещинская.

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Какие блюда выбирают дети в киевских школах

Верещинская рассказала: когда в их столовой переходили на новое меню в соответствии со сборником шеф-повара Евгения Клопотенко, то внимательно изучали его и пробовали готовить различные блюда.

Мы вводили новые блюда постепенно, чтобы дети привыкли к ним и адаптировались. Мы учитываем реакцию детей – если им что-то не нравится, то стараемся это не готовить. Потому что для нас главное, чтобы дети были вкусно накормлены и довольны,

– отметила она.

Так, повара добавили в меню новые салаты, начали готовить рыбные стики и наггетсы. Затем в меню появилась паэлья, бигос и плов из булгура. Заведующая столовой киевской школы № 281 говорит, что перейти на новые рецепты было не сложно, просто изменили технологию приготовления блюд и добавили новые специи.



Рис "Паэлья" – любимое блюдо украинских учеников / фото рецепта из сборника рецептур блюд питания детей школьного возраста Евгения Клопотенко

Теперь в этой школе вместо обычной гречки чаще готовят бигос, добавляя к злаку капусту. Это блюдо дети любят больше.

Еду школьникам подают в формате шведского стола, или предлагают дабл-меню. То есть, ежедневно повара готовят по два вида салатов, первых и мясных блюд, гарнира и напитков. А ученики сами выбирают себе блюда.

В столичной школе готовы и дальше расширять ассортимент блюд и работать по обновленному рецептурнику Клопотенко.

Обратите внимание! Видеорецепт приготовления паэльи можно найти здесь.