Реформа старшей школы: в МОН ответили на самые распространенные вопросы учеников

С 1 сентября 2027 года ученики в Украине будут воплощать в жизнь реформу старшей школы. Ученики старших классов смогут выбирать профили обучения и предметы / курсы – в зависимости от интересов и будущей профессии.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве при этом разъяснили детали изменений.

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Какой выбор будет у выпускников 9 классов

Каждый выпускник 9 класса будет иметь выбор:

поступить в академический лицей, выбрать профиль и готовиться к обучению в университете;

поступить в профессиональный или профессиональный колледж, получить специальность одновременно с общим средним образованием и быстрее выйти на рынок труда.

В академических лицеях ученики будут выбирать профиль обучения, а также:

предметы в рамках профиля;

предметы вне профиля – те, что для них интересны.

Будет ли в каждом лицее широкий выбор профилей и предметов

Чтобы старшеклассники имели широкий выбор предметов, в учебном заведении должно быть достаточно учеников на параллели. Это позволяет формировать больше учебных групп, а значит – предлагать различные профили и курсы. Большее количество учеников также означает широкий круг сверстников, с которыми можно учиться и развиваться вместе.

Именно поэтому лицейские классы (10 – 12) должны быть организованы в отдельных учебных заведениях. Такой формат помогает лучше адаптироваться к психологическим и образовательным потребностям учащихся. Кроме того, обособленность лицеев сделает организацию образовательного процесса более удобной, ведь:

можно будет преподавать курсы по модульному принципу (например, в течение нескольких месяцев, а не в течение года);

организовывать сменные группы, а не постоянные классы, когда ученик весь год учится с теми же подростками;

иметь помещение для создания большого количества групп, а следовательно, и широкого выбора предметов и курсов.

Что будет, если ученик выберет не тот профиль

В "Профильной" появляется 10 адаптационный класс. В течение этого года ученики будут привыкать к новой среде и профилю. И если что-то не понравится, – смогут изменить выбор на 11 и 12 классы.

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Надо ли будет доезжать до лицеев

Планирование сети лицеев учитывает их доступность. Максимальное расстояние – до 30 километров, во многих случаях – 10 – 20 километров. Лицеи не имеют закрепленной территории обслуживания.

К ним организуют подвоз учеников. За организацию и оплату подвоза учеников к академическим лицеям отвечает местная власть.

В исключительных случаях, если расстояние до лицея превысит 30 километров, при лицеях создадут пансионы.

Что будет с 1 – 9 классами

Школы с 1 – 9, 5 – 9 или 1 – 4 классами продолжат работу. А начальные остаются максимально приближенными к местам проживания учащихся, как это и есть сейчас.

Почему реформа старшей школы нужна именно сейчас

Реформа "Новая украинская школа" закреплена в законодательстве и длится уже 8 лет. "Профильная" – лишь один из этапов большой реформы. В 2018 году изменения начались в начальной школе, сейчас продолжаются в 5 – 7 классах. И уже с 2027 года реформа начнется в старшей школе.

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Почему реформа нужна

Причина 1. Разрыв в качестве и доступности образования между учениками из городов и сел согласно международному исследованию качества образования PISA – 2022:

почти 5 лет обучения – в чтении;

более 4,5 года – в математике;

почти 4 года – в естественно-научных дисциплинах.

Причина 2. Технологический прогресс меняет рынок труда

Новые профессии постоянно появляются, а к старым обновляют требования. Школа должна готовить учеников к будущему.

Причина 3. Подход к образовательному процессу требует обновлений

Учебные программы, техническое оснащение и подходы к обучению должны соответствовать времени и адаптироваться к потребностям учащихся.

Согласно исследованию КМИС, проведенным по запросу МОН и Швейцарско-украинского проекта DECIDE, 63% старшеклассников хотят выбирать предметы, 67% – приобретать умения, которые понадобятся в жизни.