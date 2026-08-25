Рейтинг составлен на основе заявлений о поступлении на программу подготовки младшего бакалавра по состоянию на 20 августа 2026 года. Какие специальности оказались в числе лидеров, а какие в этом году абитуриенты практически не выбирали – рассказываем далее.

Какие специальности стали самыми популярными?

Больше всего заявлений в 2026 году абитуриенты подали на "Медсестринство" – 27 313. Второе место занял "Менеджмент" с 25 703 заявлениями, а за ним следует "Автомобильный транспорт", который выбрали 18 602 абитуриента.

Высоким остался интерес и к техническим направлениям. На "Электротехнику" подали 17 091 заявление, на "Строительство и гражданскую инженерию" – 14 547, а на "Машиностроение" – 11 725.

Среди экономических и бизнес-специальностей, помимо менеджмента, популярными стали "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок" с 15 675 заявлениями и "Учет и налогообложение" – с 14 555.

Значительный интерес абитуриенты проявили и к ИТ. "Компьютерная инженерия" собрала 13 698 заявлений, а "Инженерия программного обеспечения" – 12 546.

Если смотреть не на отдельные специальности, а на целые отрасли, то больше всего заявлений пришлось на "Бизнес, администрирование и право" – 85 244. Почти столько же, 84 918 заявлений, получила отрасль "Инженерия, производство и строительство".

Специальности, которые выбирали реже всего

На другом конце рейтинга оказались направления, которые в этом году заинтересовали значительно меньше абитуриентов. Меньше всего заявлений подали на "Химию" – всего 65, тогда как "Биотехнологии и биоинженерию" выбрали 94 абитуриента.

На "Технологии защиты окружающей среды" поступило 102 заявления, а на "Водные биоресурсы и аквакультуру" – 200. Невысоким был спрос и на некоторые другие технические и транспортные направления: "Пожарная безопасность" собрала 314 заявлений, "Авиационный транспорт" – 352, а "Информационно-измерительные технологии" – 478.

Всего абитуриенты после 9 класса подали в учреждения профессионального предвузовского образования 228 119 заявлений, а после 11 класса – еще 129 379. При этом вступительная кампания еще продолжается, что дополнительный набор на контракт в колледжах может продолжаться до 15 октября.