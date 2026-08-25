Рейтинг сформували за заявами на вступ для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра станом на 20 серпня 2026 року. Які спеціальності опинилися серед лідерів, а які цього року вступники майже не обирали – розповідаємо далі.

Які спеціальності стали найпопулярнішими?

Найбільше заяв у 2026 році вступники подали на "Медсестринство" – 27 313. Друге місце посів "Менеджмент" із 25 703 заявами, а далі розташувався "Автомобільний транспорт", який обрали 18 602 вступники.

Високим залишився інтерес і до технічних напрямів. На "Електричну інженерію" подали 17 091 заяву, на "Будівництво та цивільну інженерію" – 14 547, а на "Машинобудування" – 11 725.

Серед економічних і бізнесових спеціальностей, крім менеджменту, популярними стали "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" із 15 675 заявами та "Облік і оподаткування" – з 14 555.

Значний інтерес вступники виявили й до ІТ. "Комп'ютерна інженерія" зібрала 13 698 заяв, а "Інженерія програмного забезпечення" – 12 546.

Якщо дивитися не на окремі спеціальності, а на цілі галузі, найбільше заяв припало на "Бізнес, адміністрування та право" – 85 244. Майже стільки ж, 84 918 заяв, отримала галузь "Інженерія, виробництво та будівництво".

Cпеціальності, які обирали найрідше

На іншому кінці рейтингу опинилися напрями, які цього року зацікавили значно менше вступників. Найменше заяв подали на "Хімію" – лише 65, тоді як "Біотехнології та біоінженерію" обрали 94 вступники.

На "Технології захисту навколишнього середовища" надійшло 102 заяви, а на "Водні біоресурси та аквакультуру" – 200. Невисоким був попит і на деякі інші технічні та транспортні напрями: "Пожежна безпека" зібрала 314 заяв, "Авіаційний транспорт" – 352, а "Інформаційно-вимірювальні технології" – 478.

Загалом вступники після 9 класу подали до закладів фахової передвищої освіти 228 119 заяв, а після 11 класу – ще 129 379. Вступна кампанія при цьому ще триває, адже додатковий набір на контракт у коледжах може продовжуватися до 15 жовтня.