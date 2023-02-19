О чем сериал Wednesday

В сериале главная героиня – саркастическая старшеклассница с недетским интеллектом из известной всем с детства "Семейки Адамсов". После отчисления из средней школы Венздей Аддамс поступает в Академию "Невермор" – это школа "для маргиналов и изгнанников", где когда-то познакомились и ее родители.

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Во время учебы Венздей становится свидетелем нескольких убийств, совершенных странным монстром. Поэтому он решает расследовать эти преступления.



Сериал "Венсдей Адамс" / Скриншот

Как сериал можно использовать на уроках

Идеи для урока по биологии

Немалое количество студентов в школе "Невермор" – вурдалаки, там их еще называют "Мех". Так что можно поговорить о существах, которые являются прямыми "родственниками" этих существ – волков.

Почему глаза волков светятся в темноте?

Ответ – волк хорошо видит ночью, потому что его глазное дно покрыто светоотражающим слоем tapetum lucidum (с латыни переводится как "яркий гобелен"). Именно этот слой и светится во тьме, как и у некоторых других млекопитающих, ведущих ночной образ жизни.

Почему все часто говорят "голод как волк". Неужели волки постоянно хотят есть?

В неудачном месяце волки могут голодать в течение нескольких недель. А когда, наконец, выпадает возможность поесть – взрослая особь может за раз съесть до 10 килограммов мяса.

Почему волки воют на полнолуние?

На самом деле это давно развеянный наукой миф. Волк – ночное существо, и его вой в темное время суток слышен за километры. С помощью воя волки собираются в стаи для охоты, извещают соперников о своей территории тп заманивают противоположный пол.

Почему тогда волки смотрят на месяц, когда воют? Этому тоже существует научное объяснение – чтобы получить максимально чистый звук в войте, волки поднимать вверх пасть и вытягивают шею.

На танцевальной вечеринке у "Невермори" декор – гигантские ледовые скульптуры. Знаете ли вы, что на Земле больше пресной воды или льда? Где хранится больше всего льда на планете? Сколько времени понадобится, чтобы при нынешних темпах таяния исчез Гренландский ледник?

Ответ – льда на планете в разы больше пресной воды во всех реках, озерах и неглубоких грунтовых водах. Большая часть льда – а это около 90%, или 25 миллионов кубических километров, залегает в Антарктиде.

Чтобы при современных темпах таяния исчез Гренландский ледник, нужно 7733 года. В то же время, Антарктида теряет лед медленнее и продержится около 200 000 лет, если таяние не ускорится.

Главная героиня для мести выплескивает в школьный бассейн пакет с пираньями, чтобы те покусали учеников, которые издевались с ее брата. Где живут пираньи? Действительно ли они настолько агрессивны, чтобы через несколько минут разорвать человека?

Ответ – эти устрашающие на вид рыбки с плоским тельцем длиной до 60 сантиметров с острыми зубами обитают в пресноводных реках тропической части Южной Америки. Обязательное условие существования рыбок – теплые воды. В воде холоднее 12 градусов эти рыбы просто не выживают.

Вообще нет никакого свидетельства о том, что пиранья напала и убила человека. Приступы действительно случаются, особенно в период нереста рыбы, но до сих пор известны лишь случаи тяжелой травмы людей, не смертей.

Идеи для урока по украинскому языку

Подруга Венздей – Энид – вурдалака. Она еще ни разу не превращалась, но при необходимости выпускает острые когти. А распространены ли в Украине легенды о оборотнях и оборотнях?

Ответ: Да, в украинской фольклорной традиции образ оборотня очень распространен. Наши предки считали волков существами мудрыми и достойными уважения. Классический оборотень по-украински – колдун, который имеет суперспособность перебрасываться волком и превращать других людей.

Вот цитата из записей XIX века от наших предков:

"Знахур мог… стать вурдалаком. Пасут люде повыжжет, а вин пирикеница чириз пинок тре разе вверх — и уже сделался волком. . Но люди волк уже не трогает".

Очень часто вурдалака в народных повествованиях испытывает момент приближения лаконтронии (превращение в волка).

Вот еще одна интересная находка-рассказ об украинских оборотнях. Записана она на Волыни:

"На Спаса, как шли в церковь и слышали волчий вой, говорили, что это воет оборотня. Сыпали тогда святой мак под ноги и приказывали: "Пу, пу, Матерь Божия, возврати подобие человеческое плачущему вопию и у тебя ради умоляет". Кто не сделает, у того не будет пропадать скот".

В то же время на Западном Полесье считали, что "волкулакаме становились в Рождество, на Свече". Именно такие представления были в Галиции и Карпатах.

В целом же все легенды о волках связаны с "волчьими днями" – периодом особой активности хищников, начинавшейся поздней осенью и обусловленной необходимостью выучки молодняка. Кончались "волчьи дни" на Коляду, когда в природе происходил распад волчьих семей.

Интересно, что в украинских источниках описано и превращение оборотня в человека. Как это происходит? Пойманного волка-оборотня продвигают через хомут, бьют ржаным перевесом, разрезают на нем шнура или пояса, после чего волчья шкура лопается и слезает сама по себе.

Знали ли вы, что в Украине был собственный Дракула? Эта фигура – абсолютно реальная и невероятно таинственная – это Василий Дунин-Борковский – черниговский полковник и потомок датских шляхтичей. Кстати, именно ему прочили место гетмана вместо Ивана Мазепы.

Шлейф недобрых сплетен окутал уже покойного Василия Дунина-Борковского, когда в начале XVIII ст. в Чернигове начали загадочно исчезать люди. Люди начали говорить, что это дело "лап" настоящего упыря. И называли имя: "умерший несколько лет назад полковник Дунин-Борковский".

Откуда взялись такие пугающие слухи? Еще при жизни этому мужчине приписывали дружбу с нечистой силой. Он не ходил в церковь, а работал только ночью, – в светлое время дня дом не покидал. К тому же имел имидж человека не только мудрого, но и жутко-загадочного. Эти городские легенды со временем росли новыми деталями и подробностями.

Идеи для урока по английскому языку

Урок в стиле сериала Wednesday по английскому языку может состоять из нескольких частей:

Представление

Работа со словарем и изучение новых слов

Поиск соответствий

Работа с временами

Викторина для настоящих фанатов сериала

Игра, в которой нужно составить предложение из доступных слов. И параллельно – общая движка с классом. Конечно, в стиле безумных танцев Венздей.

Wednesday Addams: видео для урока по английскому

Идея для урока по химии

На вечеринке студенты пьют удивительные "дымные" коктейли голубого цвета. Какая химическая реакция происходит в дымящемся коктейле?

Ответ – этот пар от жидкого азота. Температура кипения этого вещества, когда она превращается в газ – ниже 0 градусов. И конкретной химической реакции там не происходит. Вместо этого происходит переход вещества из жидкого состояния в газообразное.

В процессе такой "паровки" молекулы отходят на большое расстояние друг от друга. Можно объяснить это еще и на примере кипения воды. Пар от кипения мы видим, когда температура кипящей воды – более 100 градусов. Но есть кипящие вещества… именно при низкой температуре. И без нагрева.

Шериф проводит ДНК-тест клыка монстра-убийцы. Что такое ДНК с химической точки зрения? Что можно узнать о живом существе благодаря тесту ДНК?

Ответ – ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) – биологический код живого существа, молекула, несущая определенную информацию. ДНК состоит из нуклеотидов – это такие "запчасти" ДНК, имеющие 4 вида и имеющие свою уникальную последовательность.

У каждого биологического вида (в том числе и у людей) есть свой уникальный набор белков. Следовательно, в ДНК используется четыре нуклеотида - аденин (А), гуанин (G), цитозин (С) и тимин (T). Благодаря им можно узнать, кто из людей имеет тот или иной ген.

Для этого используется тот же метод, благодаря которому выявляют и коронавирусную инфекцию – ПЦР – полимеразная цепная реакция. Сам метод интересен тем, что используется фермент бактерии Thermus aquaticus. Фермент бактерии, который может копировать ДНК, способен выдерживать экстремально высокие температуры. В ПЦР-тесте как раз и используют высокий нагрев, чтобы реакция происходила быстрее.

Яд белладонны разбивается в пробирке прямо на теле одного из персонажей из-за сильного удара. Проникнув через царапины на коже в кровь, вызывает смерть. Какие симптомы испытывал персонаж из-за влияния яда?

Ответ – атропин красавки вызывает паралич дыхательного центра. Человек не может дышать, начинается состояние асфиксии – кислородного голодания организма.

Многие растения для защиты от насекомых скапливают ядовитые вещества в собственных органах. Интересно, что в небольших количествах эти токсины используются в медицине, потому что физиологический и биохимический принципы работы нервной системы людей и насекомых схожи.

Например, атропин в небольшом количестве капают в глаза, для исследования дна глазного яблока, поскольку он расслабляет гладкую мускулатуру, является так называемым миорелаксантом.

В эпизоде сериала "О скорбная ночь" происходит взрыв монумента в фонтане на городской церемонии. Почему горит прах?

Ответ – прах состоит из серы, углерода и калийной селитры, которая является окислителем. Он выполняет роль инициатора взрыва, поскольку его легко поджечь. Такие же инициирующие вещества могут быть и в составе детонатора. Они запускают взрыв основного вещества.

Кислород и воздух необязательны для взрыва, поскольку кислород может образоваться даже при разложении, чем усугубит реакцию.

Идея для урока по физике

Один из подарков на день рождения Венздей – набор для таксидермии с мертвыми грызунами. Как только именинница открыла ящик с мертвечиной – ее подруга отшатнулась от ужасного запаха. Каким явлением физики можно объяснить, что мы способны чувствовать запахи даже на довольно больших расстояниях?

Ответ – это явление называется диффузией. Происходит диффузия потому, что молекулы одного вещества самопроизвольно проникают в промежутки между молекулами другого вещества вследствие непрерывного хаотического движения. Скорость диффузии зависит от температуры и агрегатного состояния веществ. Чем выше температура, тем диффузия происходит быстрее.

Статуя Гаргульи, падая наземь, чуть не убила главную героиню. Какие физические явления вовлечены в процессе падения предмета?

Ответ – это свободное падение – на физическое тело действует только гравитационная сила. Поскольку сила тяжести, действующая на каждое тело вблизи поверхности земли, постоянна, то свободно падающее тело движется с постоянным ускорением, вытекающим из второго закона Ньютона.

Вспомните эпизод с танцевальной вечеринкой. Там вы могли увидеть разные вещества, с которыми взаимодействовали персонажи сериала. Какие именно агрегатные состояния разных веществ с той вечеринки можете назвать?

Ответ:

Жесткое агрегатное состояние – лед (там были ледовые скульптуры). Лед – кристаллическое твердое тело, в котором наблюдается упорядоченное расположение частиц, образующих кристаллическую решетку.

Стекло – аморфное твердое тело (бокалы с коктейлями). Частицы аморфных тел, которые не образуют кристаллическую решетку и в целом расположены беспорядочно. Кроме стекла – это еще воск, янтарь, смола.

Жидкое агрегатное состояние: голубые коктейли, искусственная кровь. В жидком агрегатном состоянии частицы, из которых состоит вещество, обладают большим запасом энергии, расстояния между ними больше, и двигаются они поступательно и хаотично.

Газообразное агрегатное состояние: дым, парящий над коктейлями (жидкий азот). Газообразное состояние характерно тем, что не сохраняет ни форму, ни объема. Он заполняет весь доступный объем и проникает в любые его уголки. Это состояние, присущее веществам с малой плотностью.

Один из учеников Невермора поднимает Венздей в воздухе. Как объясняет это наука?

Ответ – левитация переводится с латыни как "легкость". Это явление, при котором определенный объект поднимается и висит в воздухе без опоры или приспособлений.

Физика объясняет левитацию как устойчивое равновесие объекта в поле гравитационного без непосредственного контакта с другими телами. Для левитации необходимо несколько условий: