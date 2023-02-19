Про що серіал Wednesday

У серіалі головна героїня – саркастична старшокласниця з недитячим інтелектом із відомої всім з дитинства "Сімейки Адамсів". Після відрахування із середньої школи Венздей Аддамс вступає до Академії "Невермор" – це школа "для маргіналів і вигнанців", де колись познайомились і її батьки.

До теми Як отримати українську шкільну освіту за кордоном

Під час навчання Венздей стає свідком кількох вбивств, скоєних дивним монстром. Тож вона вирішує розслідувати ці злочини.



Серіал "Венсдей Адамс" / Скриншот

Як серіал можна використати на уроках

Ідеї для уроку з біології

Чимала кількість студентів у школі "Невермор" – вовкулаки, там їх ще називають "Хутра". Тож можна поговорити про істот, які є прямими "родичами" цих істот – вовків.

Чому очі вовків світяться у темряві?

Відповідь – вовк добре бачить уночі, бо його очне дно вкрите світловідбивальний шаром tapetum lucidum (з латини перекладається як "яскравий гобелен"). Саме цей шар і світиться в темряві, як і у деяких інших ссавців, які ведуть нічний спосіб життя.

Чому всі часто говорять "голодний як вовк". Невже вовки постійно хочуть їсти?

У невдалі для полювання місяці вовки можуть голодувати протягом кількох тижнів. А коли нарешті випадає можливість поїсти – доросла особина може за раз з’їсти до 10 кілограмів м’яса.

Чому вовки виють на повний місяць?

Насправді це давно розвіяний наукою міф. Вовк – нічна істота, і його виття в темний час доби чутно за кілометри. За допомогою виття вовки збираються в зграї для полювання, сповіщають суперників про свою територію тп заманюють протилежну стать.

Чому тоді вовки неначе дивляться на місяць, коли виють? Цьому теж існує наукове пояснення – щоб отримати максимально чистий звук у витті, вовки підіймати догори пащу і витягують шию.

На танцювальній вечірці у "Неверморі" декор – гігантські льодові скульптури. А чи знаєте ви, на Землі більше прісної води чи льоду? Де зберігається найбільше льоду на планеті? Скільки часу знадобиться, щоб за нинішніх темпів танення зник Гренландський льодовик?

Відповідь – льоду на планеті в рази більше, ніж прісної води у всіх річках, озерах і неглибоких ґрунтових водах. Велика частина льоду – а це близько 90%, або 25 мільйонів кілометрів кубічних, залягає в Антарктиді.

Щоб за сучасних темпів танення зник Гренландський льодовик, треба 7733 роки. Водночас Антарктида втрачає лід повільніше і протримається близько 200 000 років, якщо танення не прискориться.

Головна героїня задля помсти виплескує в шкільний басейн пакет із піраньями, щоб ті як слід покусали учнів, які знуалися з її брата. Де живуть піраньї? Чи й справді вони настільки агресивні, щоб за кілька хвилин пошматувати людину?

Відповідь – ці страхітливі на вигляд рибки з пласким тільцем довжиною до 60 сантиметрів з гострющими зубами мешкають у прісноводних річках тропічної частини Південної Америки. Обов’язкова умова існування рибок – теплі води. У воді, холоднішій за 12 градусів, ці риби просто не виживають.

Взагалі немає жодного свідчення про те, що піранья напала та вбила людину. Напади дійсно трапляються, особливо в період нересту риби, але досі відомі лише випадки тяжкого травмування людей, не смертей.

Ідеї для уроку з української мови

Подруга Венздей – Енід – вовкулака. Вона ще жодного разу не перетворювалась, але за потреби випускає гострі пазурі. А чи поширені в Україні легенди про вовкулак і перевертнів?

Відповідь: Так, в українській фольклорній традиції образ вовкулаки дуже поширений. Цікаво, що наші пращури вважали вовків істотами мудрими й гідними поваги. Класичний вовкулака по-українськи – чаклун, який має суперздатність перекидатися вовком і перетворювати інших людей.

Ось цитата із записів XIX століття від наших пращурів:

"Знахур миг… стати вовкулакою. Пасуть люде ввичкє, а вин пирикениця чириз пиньок тре разе догоре — і вже зробевся вовком. Забире ввечку, прейде назад чириз пиньок, знов пирикениця, тилько вже в другий бик — і вже знов чоловік і має що їсти. Но людени вовк вже ни чепить".

Дуже часто вовкулака у народних оповідках відчуває момент наближення лаконтронії (перетворення на вовка).

Ось ще одна цікава знахідка-розповідь про українських вовкулак. Записана вона на Волині:

"На Спаса, як ішли до церкви і чули вовче виття, казали, що то виє вовкулака. Сипали тоді свячоний мак під ноги й приказували: "Пу, пу, Мати Божа, поверни подобу людську тому, хто плаче-волає і в тебе ради благає". Хто не зробить, в того не буде пропадати худоба".

Водночас на Західному Поліссі вважали, що "вовкулакаме ставали у Різдво, на Свічці". Саме такі уявлення побутували в Галичині та Карпатах.

В цілому ж усі легенди про вовків пов’язані з "вовчими днями" – періодом особливої активності хижаків, що починалася пізньої осені й була обумовлена необхідністю вишколу молодняка. Закінчувалися "вовчі дні" на Коляду, коли в природі відбувався розпад вовчих сімей.

Цікаво, що в українських джерелах описано й перетворення вовкулаки на людину. Як же це відбувається? Зловленого вовка-перевертня просувають через хомут, б’ють житнім перевеслом, розрізують на ньому шнура чи пояса, після чого вовча шкура лопається і злазить сама по собі.

Чи знали ви, що в Україні був власний Дракула? Ця постать – абсолютно реальна і неймовірно таємнича – це Василь Дунін-Борковський – чернігівський полковник і нащадок данських шляхтичів. До речі, саме йому пророкували місце гетьмана замість Івана Мазепи.

Шлейф недобрих пліток огорнув уже покійного Василя Дуніна-Борковського, коли на початку XVIII ст. у Чернігові почали загадково зникати люди. Люди почали говорити, що це справа "лап" справжнього упиря. І називали ім’я: "померлий кілька літ тому полковник Дунін-Борковський".

Звідки взялися такі страховинні чутки? Ще за життя цьому чоловіку приписували дружбу з нечистою силою. Він не ходив до церкви, а працював лише вночі, – у світлу пору дня дім не полишав. До того ж мав імідж людини не лише мудрої, а й моторошно-загадкової. Ці міські легенди з часом поростали новими деталями й подробицями.

Ідеї для уроку з англійської мови

Урок в стилі серіалу Wednesday з англійської мови може складатися з кількох частин:

Представлення

Робота зі словником і вивчення нових слів

Пошук відповідностей

Робота з часами

Вікторина для справжніх фанатів серіалу

Гра, в якій потрібно скласти речення із доступних слів. І паралельно – спільна руханка з класом. Звісно ж, у стилі шалених танців Венздей.

Wednesday Addams: відео для уроку з англійської

Ідея для уроку з хімії

На вечірці студенти п’ють дивні "димні" коктейлі блакитного кольору. Яка хімічна реакція відбувається у коктейлі, що парує?

Відповідь – цей пар від рідкого азоту. Температура кипіння цієї речовини, коли та перетворюється на газ – нижча за 0 градусів. І конкретної хімічної реакції там не відбувається. Натомість відбувається перехід речовини з рідкого стану в газоподібний.

В процесі такого "парування" молекули відходять на велику відстань одна від одної. Можна пояснити це ще й на прикладі кипіння води. Пар від кипіння ми бачимо, коли температура киплячої води – понад 100 градусів. Але є речовини, які киплять… саме за низької температури. І без нагрівання.

Шериф проводить ДНК-тест ікла монстра-вбивці. Що таке ДНК з хімічної точки зору? Що можна дізнатись про живу істоту завдяки тесту ДНК?

Відповідь – ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) – біологічний код живої істоти, молекула, що несе певну інформацію. ДНК складається з нуклеотидів – це такі "запчастини" ДНК, яких існує 4 види та які мають свою унікальну послідовність.

У кожного біологічного виду (у тому числі і в людей) – є свій унікальний набір білків. Отже, у ДНК використовується чотири нуклеотиди — аденін (А), гуанін (G), цитозин (С) і тимін (T). Завдяки їм можна дізнатися, хто з людей має той чи інший ген.

Для цього використовується той самий метод, завдяки якому виявляють і коронавірусну інфекцію – ПЛР, – полімеразна ланцюгова реакція. Сам метод цікавий тим, що використовується фермент бактерії Thermus aquaticus. Фермент цієї бактерії, який може копіювати ДНК, здатний витримувати екстремально високі температури. В ПЛР-тесті якраз і використовують високий нагрів, щоб реакція відбувалась швидше.

Отрута беладонни розбивається в пробірці прямісінько на тілі одного з персонажів через сильний удар. Проникнувши через подряпини на шкірі у кров, викликає смерть. Які симптоми відчував персонаж через вплив отрути?

Відповідь – атропін беладони викликає параліч дихального центру. Людина не може дихати, починається стан асфіксії – кисневого голодування організму.

Багато рослин для захисту від комах накопичують отруйні речовини в своїх органах. Цікаво, що в невеликих кількостях ці токсини використовують у медицині, бо фізіологічний і біохімічний принципи роботи нервової системи людей і комах схожі.

Наприклад, атропін у невеликій кількості капають в очі, для дослідження дна очного яблука, оскільки він розслабляє гладку мускулатуру, – є так званим міорелаксантом.

В епізоді серіалу "О скорботна ніч" стається вибух монумента у фонтані на міській церемонії. Чому горить порох?

Відповідь – порох складається з сірки, вуглецю і калійної селітри, яка є окисником. Він виконує роль ініціатора вибуху, оскільки його легко підпалити. Такі ж ініціювальні речовини можуть бути й у складі детонатора. Вони запускають вибух основної речовини.

Кисень і повітря необов’язкові для вибуху, оскільки кисень може утворитися навіть при розкладанні, чим посилить реакцію.

Ідея для уроку з фізики

Один із подарунків на день народження Венздей – набір для таксидермії з мертвими гризунами. Щойно іменинниця відкрила ящик з мертвечиною – її подруга відсахнулась від жахливого запаху. Яким явищем фізики можна пояснити те, що ми здатні відчувати запахи навіть на доволі великих відстанях?

Відповідь – це явище називається дифузія. Відбувається дифузія тому, що молекули однієї речовини самовільно проникають у проміжки між молекули іншої речовини внаслідок безперервного хаотичного руху. Швидкість дифузії залежить від температури та агрегатного стану речовин. Чим вища температура, тим дифузія відбувається швидше.

Статуя Гаргульї, падаючи долу, мало не вбила головну героїню. Які фізичні явища залучені в процесі падіння предмета?

Відповідь – це вільне падіння – на фізичне тіло діє лише гравітаційна сила. Оскільки сила тяжіння, що діє на кожне тіло поблизу поверхні землі, постійна, то тіло, що вільно падає, рухається з постійним прискоренням, що випливає з другого закону Ньютона.

Згадайте епізод із танцювальною вечіркою. Там ви могли побачити різні речовини, з якими взаємодіяли персонажі серіалу. Які саме агрегатні стани різних речовин з тієї вечірки можете назвати?

Відповідь:

Твердий агрегатний стан – лід (там були льодові скульптури). Лід – кристалічне тверде тіло, в якому спостерігається впорядковане розташування частинок, що утворюють кристалічні ґратки.

Скло – аморфне тверде тіло (бокали з коктейлями). Частинки аморфних тіл, які не утворюють кристалічні ґратки і в цілому розташовані безладно. Окрім скла – це ще віск, бурштин, смола.

Рідкий агрегатний стан: блакитні коктейлі, штучна кров. У рідкому агрегатному стані частинки, з яких складається речовина, володіють великим запасом енергії, відстані між ними більші, і рухаються вони поступально і хаотично.

Газоподібний агрегатний стан: дим, який парує над коктейлями (рідкий азот). Газоподібний стан характерний тим, що не зберігає ні форму, ні об’єм. Він заповнює весь доступний об’єм і проникає в будь-які його закутки. Це стан, властивий речовинам із малою густиною.

Один із учнів Невермору "піднімає" Венздей у повітрі. Як це пояснює наука?

Відповідь – левітація перекладається з латини як "легкість". Це явище, у якому певний об’єкт підіймається і висить у повітрі без жодної опори чи пристосувань.

Фізика пояснює левітацію як стійку рівновагу об’єкта у гравітаційному полі без безпосереднього контакту з іншими тілами. Для левітації необхідно кілька умов: