Какое название игры является правильным на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Шахи" или "шахматы" – как правильно на украинском языке?

Эта игра известна во всем мире и до сих пор популярна. Она развивает внимание, выдержку, учит мыслить стратегически и дальновидно. А название этой игры на украинском языке до сих пор путают – шахматы или шахи?

Название игры имеет очень интересную историю. Оно происходит от персидского слова "шах", что означает "властелин", "царь", то есть титул монарха. Именно от этого слова возник и шахматный термин "шах" – ситуация, когда король находится под угрозой.

На украинском языке название игры на доске с фигурами, в которой их перемещение регулируется специальными правилами, а также набор фигур для такой игры, называется – ша́хи.

Именно поэтому в словарях, учебниках, спортивных федерациях и средствах массовой информации употребляют слово "шахи".

Правильно говорить:

грати в шахи;

шахова партія;

шахова дошка / шахівниця;

шаховий турнір;

шахіст;

шахістка.

Как и во многих других европейских языках, за основу взято слово "шах":

немецкий – Schach ;

; польский – szachy ;

; чешский – šachy ;

; словацкий – šachy ;

; словенский – šah ;

; хорватский – šah ;

; сербский – шах (šah) ;

; болгарский – шах ;

; румынский – șah ;

; венгерский – sakk ;

; итальянский – scacchi ;

; нидерландский – schaken ;

; датский – skak ;

; шведский – schack ;

; норвежский – sjakk ;

; финский – shakki ;

; латышский – šahs ;

; греческий – σκάκι (skáki).

В то же время существует группа языков, в которых название развилось иначе:

английское chess и французское échecs происходят от старофранцузского esches , которое также имеет персидские корни и связано со словом "шах";

и происходят от старофранцузского , которое также имеет персидские корни и связано со словом "шах"; испанское ajedrez и португальское xadrez происходят от арабского الشطرنج (аш-шатрандж) – названия игры, попавшей в Европу через арабский мир;

и происходят от арабского – названия игры, попавшей в Европу через арабский мир; отличается и эстонское – male ;

; итальянское scacchi происходит от средневекового латинского scaccus, которое также берет начало от персидского "шах".

Слово "шахматы" вошло в украинский язык под влиянием русского языка, подобное звучание есть и в литовском языке – šachmatai. Но что интересно, в России лингвисты спорят о том, как оно образовалось.

Существует распространенное мнение, почему слово "шахматы" образовалось от двух слов: персидского "шах" ("правитель", "царь") и арабского "мат", поэтому его часто объясняют как "царь умер" или "правитель погиб", или , точнее, "правитель беспомощен" или "царь побежден".

Однако лингвисты обращают внимание на то, что такое объяснение не совсем точное, поскольку не может соединить слова двух языков. А по версии Осипова В.Д. слово образовалось от вызова на бой – "шаг на ты", поскольку игра имитировала военный поединок.

Кстати! Международный день шахмат отмечается ежегодно 20 июля. Его учредили в честь создания Всемирной шахматной федерации (FIDE) в 1924 году. Сегодня в шахматы играют сотни миллионов людей по всему миру, а саму игру считают одним из лучших тренажеров для памяти, логики и стратегического мышления.

Итак, на украинском языке правильно говорить именно "шахи". Это слово закреплено в словарях, поддержано лингвистами и отражает нашу языковую идентичность.

Кстати, так называют игру на доске, разделенной на 64 светлые и темные клетки (поля), между 16 светлыми и 16 темными (черными) фигурами по установленным для них правилам передвижения, а также набор фигур для такой игры.

Какие интересные факты о шахматах вы знаете?

Шахматы – одна из древнейших настольных игр в мире. Считается, что они возникли в Индии примерно полторы тысячи лет назад. Предшественницей современных шахмат была игра чатуранга. Впоследствии игра распространилась из Персии в арабский мир, а оттуда – в Европу. Вместе с ней на разных языках распространилось и название, образованное от слова "шах".

Количество клеток на шахматной доске почти не менялось на протяжении многих веков – 64 клетки. Хотя существуют круглые и трехсторонние современные шахматы.

Самая длинная возможная партия по современным правилам может длиться более 8 800 ходов , хотя в реальности самая длинная официальная игра длилась 272 хода.

по современным правилам может длиться более , хотя в реальности самая длинная официальная игра длилась 272 хода. Самый короткий мат – "мат дурака". Это поражение за два хода, когда игрок неосторожно открывает короля.

Это поражение за два хода, когда игрок неосторожно открывает короля. Гарри Каспаров стал самым молодым чемпионом мира в 22 года (1985 год) и удерживал титул более 15 лет.

стал самым молодым чемпионом мира в 22 года (1985 год) и удерживал титул более 15 лет. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен известен своим феноменальным умением играть без доски. Он может удерживать в голове десятки позиций одновременно.

Количество возможных партий в шахматах превышает количество атомов в видимой Вселенной. Именно поэтому две абсолютно одинаковые партии встречаются крайне редко.

В мире более 600 миллионов человек играют в шахматы. Это делает игру одной из самых популярных после футбола. Шахматные клубы есть даже в самых отдаленных уголках планеты. А вы умеете играть в шахматы?