Какое название игры является правильным на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".
"Шахи" или "шахматы" – как правильно на украинском языке?
Эта игра известна во всем мире и до сих пор популярна. Она развивает внимание, выдержку, учит мыслить стратегически и дальновидно. А название этой игры на украинском языке до сих пор путают – шахматы или шахи?
Название игры имеет очень интересную историю. Оно происходит от персидского слова "шах", что означает "властелин", "царь", то есть титул монарха. Именно от этого слова возник и шахматный термин "шах" – ситуация, когда король находится под угрозой.
На украинском языке название игры на доске с фигурами, в которой их перемещение регулируется специальными правилами, а также набор фигур для такой игры, называется – ша́хи.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Именно поэтому в словарях, учебниках, спортивных федерациях и средствах массовой информации употребляют слово "шахи".
Правильно говорить:
грати в шахи;
шахова партія;
шахова дошка / шахівниця;
шаховий турнір;
шахіст;
шахістка.
Как и во многих других европейских языках, за основу взято слово "шах":
- немецкий – Schach;
- польский – szachy;
- чешский – šachy;
- словацкий – šachy;
- словенский – šah;
- хорватский – šah;
- сербский – шах (šah);
- болгарский – шах;
- румынский – șah;
- венгерский – sakk;
- итальянский – scacchi;
- нидерландский – schaken;
- датский – skak;
- шведский – schack;
- норвежский – sjakk;
- финский – shakki;
- латышский – šahs;
- греческий – σκάκι (skáki).
В то же время существует группа языков, в которых название развилось иначе:
- английское chess и французское échecs происходят от старофранцузского esches, которое также имеет персидские корни и связано со словом "шах";
- испанское ajedrez и португальское xadrez происходят от арабского الشطرنج (аш-шатрандж) – названия игры, попавшей в Европу через арабский мир;
- отличается и эстонское – male;
- итальянское scacchi происходит от средневекового латинского scaccus, которое также берет начало от персидского "шах".
Слово "шахматы" вошло в украинский язык под влиянием русского языка, подобное звучание есть и в литовском языке – šachmatai. Но что интересно, в России лингвисты спорят о том, как оно образовалось.
Существует распространенное мнение, почему слово "шахматы" образовалось от двух слов: персидского "шах" ("правитель", "царь") и арабского "мат", поэтому его часто объясняют как "царь умер" или "правитель погиб", или , точнее, "правитель беспомощен" или "царь побежден".
Однако лингвисты обращают внимание на то, что такое объяснение не совсем точное, поскольку не может соединить слова двух языков. А по версии Осипова В.Д. слово образовалось от вызова на бой – "шаг на ты", поскольку игра имитировала военный поединок.
Кстати! Международный день шахмат отмечается ежегодно 20 июля. Его учредили в честь создания Всемирной шахматной федерации (FIDE) в 1924 году. Сегодня в шахматы играют сотни миллионов людей по всему миру, а саму игру считают одним из лучших тренажеров для памяти, логики и стратегического мышления.
Итак, на украинском языке правильно говорить именно "шахи". Это слово закреплено в словарях, поддержано лингвистами и отражает нашу языковую идентичность.
Кстати, так называют игру на доске, разделенной на 64 светлые и темные клетки (поля), между 16 светлыми и 16 темными (черными) фигурами по установленным для них правилам передвижения, а также набор фигур для такой игры.
Какие интересные факты о шахматах вы знаете?
Шахматы – одна из древнейших настольных игр в мире. Считается, что они возникли в Индии примерно полторы тысячи лет назад. Предшественницей современных шахмат была игра чатуранга. Впоследствии игра распространилась из Персии в арабский мир, а оттуда – в Европу. Вместе с ней на разных языках распространилось и название, образованное от слова "шах".
Количество клеток на шахматной доске почти не менялось на протяжении многих веков – 64 клетки. Хотя существуют круглые и трехсторонние современные шахматы.
- Самая длинная возможная партия по современным правилам может длиться более 8 800 ходов, хотя в реальности самая длинная официальная игра длилась 272 хода.
- Самый короткий мат – "мат дурака". Это поражение за два хода, когда игрок неосторожно открывает короля.
- Гарри Каспаров стал самым молодым чемпионом мира в 22 года (1985 год) и удерживал титул более 15 лет.
- Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен известен своим феноменальным умением играть без доски. Он может удерживать в голове десятки позиций одновременно.
Количество возможных партий в шахматах превышает количество атомов в видимой Вселенной. Именно поэтому две абсолютно одинаковые партии встречаются крайне редко.
В мире более 600 миллионов человек играют в шахматы. Это делает игру одной из самых популярных после футбола. Шахматные клубы есть даже в самых отдаленных уголках планеты. А вы умеете играть в шахматы?