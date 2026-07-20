Яка назва гри правильна українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Шахи" чи "шахмати" – як правильно українською?

Ця гра відома у всьому світі і досі популярна. Вона розвиває увагу, витримку, вчить міркувати стратегічно і далекоглядно. А назву її українською досі плутають – шахмати чи шахи?

Назва гри має дуже цікаву історію. Вона походить від перського слова "шах", що означає "володар", "цар", тобто титул монарха. Саме від цього слова виник і шаховий термін "шах" – ситуація, коли король перебуває під загрозою.

Українською назва гри на дошці фігурами за спеціальними правилами їхнього пересування, а також набір фігур для такої гри, називається – ша́хи.

Саме тому в словниках, підручниках, спортивних федераціях і засобах масової інформації вживають слово "шахи".

Правильно казати:

грати в шахи;

шахова партія;

шахова дошка / шахівниця;

шаховий турнір;

шахіст;

шахістка.

Як і в багатьох інших європейських мовах, за основу взято слово "шах":

німецька – Schach ;

; польська – szachy ;

; чеська – šachy ;

; словацька – šachy ;

; словенська – šah ;

; хорватська – šah ;

; сербська – шах (šah) ;

; болгарська – шах ;

; румунська – șah ;

; угорська – sakk ;

; італійська – scacchi ;

; нідерландська – schaken ;

; данська – skak ;

; шведська – schack ;

; норвезька – sjakk ;

; фінська – shakki ;

; латиська – šahs ;

; грецька – σκάκι (skáki).

Водночас є група мов, де назва розвинулася інакше:

англійське chess та французьке échecs походять від старофранцузького esches , яке теж має перське коріння й пов'язане зі словом "шах";

та походять від старофранцузького , яке теж має перське коріння й пов'язане зі словом "шах"; іспанське ajedrez та португальське xadrez походять від арабського الشطرنج (аш-шатрандж) – назви гри, що потрапила до Європи через арабський світ;

та походять від арабського – назви гри, що потрапила до Європи через арабський світ; вирізняється і естонська – male ;

; італійське scacchi походить від середньовічного латинського scaccus, яке також бере початок від перського "шах".

Слово "шахмати" прийшло в українське мовлення під впливом російської мови, подібне звучання і в литовській мові – šachmatai. Але що цікаво, у росії мовознавці сперечаються як воно утворилося.

Існує поширена думка, що слово "шахмати" утворилося від двох слів: перського "шах" ("володар", "цар") і арабського "мат", тому його часто пояснюють як "цар помер" або "володар загинув" або точніше "володар безпорадний" або "цар переможений".

Проте мовознавці звертають увагу, що таке пояснення не зовсім точне, бо не може поєднати слова двох мов. І за версією Осипова В.Д. слово утворилося від виклику на бій – "шаг на ты", оскільки гра імітувала військовий поєдинок.

До речі! Міжнародний день шахів відзначають щороку 20 липня. Його започаткували на честь створення Всесвітньої шахової федерації (FIDE) у 1924 році. Сьогодні в шахи грають сотні мільйонів людей у всьому світі, а саму гру вважають одним із найкращих тренажерів для пам'яті, логіки та стратегічного мислення.

Отже, українською правильно казати саме "шахи". Це слово закріплене в словниках, підтримане мовознавцями й відображає нашу мовну ідентичність.

До речі, так називають гру на дошці, поділеній на 64 світлі й темні клітини (поля), між 16 світлими і 16 темними (чорними) фігурами за встановленими для них правилами пересування та набір фігур для такої гри.

Які цікаві факти про шахи ви знаєте?

Шахи – одна з найдавніших настільних ігор у світі. Вважають, що вони виникли в Індії приблизно півтори тисячі років тому. Попередницею сучасних шахів була гра чатуранга. Згодом гра поширилася з Персії до арабського світу, а звідти – до Європи. Разом із нею різними мовами поширилася й назва, утворена від слова "шах".

Кількість клітин на шахівниці майже не змінювалася протягом багатьох століть – 64 клітинки. Хоча існують круглі та на трьох гравців сучасні шахи.

Найдовша можлива партія за сучасними правилами може тривати понад 8 800 ходів , хоча в реальності найдовша офіційна гра тривала 272 ходи.

за сучасними правилами може тривати понад , хоча в реальності найдовша офіційна гра тривала 272 ходи. Найкоротший мат – "мат дурня". Це поразка за два ходи, коли гравець необережно відкриває короля.

Це поразка за два ходи, коли гравець необережно відкриває короля. Гаррі Каспаров став наймолодшим чемпіоном світу у 22 роки (1985 рік), утримував титул понад 15 років.

став наймолодшим чемпіоном світу у 22 роки (1985 рік), утримував титул понад 15 років. Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен відомий своїм феноменальним умінням грати без дошки. Він може утримувати в голові десятки позицій одночасно.

Кількість можливих партій у шахах більша, ніж кількість атомів у видимому Всесвіті. Саме тому дві абсолютно однакові партії трапляються вкрай рідко.

У світі існує понад 600 мільйонів людей, які грають у шахи. Це робить гру однією з найпопулярніших після футболу. Шахові клуби є навіть у найвіддаленіших куточках планети. А ви умієте грати в шахи?