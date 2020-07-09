Шкарлет ничего не слышал о том, что Минобразования возглавляет на условиях испытательного срока
Правительство поручило Сергею Шкарлет в статусе исполняющего обязанности министра руководить образованием и наукой Украины несмотря на сопротивление парламента. Премьер Шмыгаль говорил, что Шкарлета назначили на "своеобразный испытательный срок". А вот Шкарлет заявляет, что ни о чем подобном даже не слышал.
Про умови свого призначення у Міносвіти розповідав Сергій Шкарлет 8 липня в інтерв’ю "Радіо Свобода".
До слова Шкарлет вважає, що доросла людина не має шансів скласти ЗНО
Про випробувальний термін
Під час години запитань до уряду, нагадаємо, у Верховній Раді 3 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на тому, що Сергій Шкарлет очолює Міносвіти на "своєрідному випробувальному терміні".
Я не чув ніде про випробувальний термін. Мені ніхто не говорив,
– прокоментував це Сергій Шкарлет.
І додав: "Якщо мені скажуть: "Шкарлет, пора додому", – я спокійно піду. Я не будую власну політичну кар’єру й ніколи її не будував".
Про реформу освіти
У Шкарлета запитали, чи трьох місяців умовного "випробувального терміну" вистачить для втілення реформи.
За три місяці? 30 років освіта реформується і ще не реформована,
– відповів очільник Міносвіти.
Він уточнив, що за завдання від Зеленського має "прості й зрозумілі кроки до подолання конкретних викликів станом на сьогодні".
Про мову навчання
На думку Сергія Шкарлета, мова викладання в українських закладах освіти має бути українською.
Українська мова. У нас Конституція є, є закон. Депутат може висловлювати іншу позицію, а міністерство – це виконавча влада, вона має виконувати закони,
– наголосив Шкарлет.
Студентам-іноземцям при цьому можуть дозволити вивчати іноземну мову, але за умови, що вони будуть вивчати й українську.
Зверніть увагу Я казав президенту, що обов’язково "вилізе" мій слід щодо "Партії регіонів", – Шкарлет
Коротко про Сергія Шкарлета
- 25 червня ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет став виконувачем обов'язків міністра освіти й науки за рішенням Кабміну і без підтримки Верховної Ради.
- Сергій Шкарлет – фігурант кількох скандалів: щодо плагіату в дисертації, отримання нагород від одіозного Табачника, підтримки "Партії регіонів", покупки автомобіля для власного користування за гроші університету тощо. А під час Революції Гідності Шкарлет змушував студентів знімати українські прапори з гуртожитку.