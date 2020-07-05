Я говорил президенту, что обязательно "вылезет" мой след в "Партии регионов", – Шкарлет
Сергей Шкарлет знал, что о его участии в "Партии регионов" обязательно узнают. Об этом он заявил президенту Владимиру Зеленскому на собеседовании. Исполняющий обязанности министра образования также опроверг информацию о том, что партию президента-беглеца поддерживает еще с 2004 года.
Об участии в выборах без возможности отказаться"
Будущий исполняющий обязанности министра образования был в Институте демографии, когда ему позвонили из Офиса Президента и пригласили на встречу. Об этом он заявил в интервью LB.ua.
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Шкарлет рассказал, что он сказал Владимиру Зеленскому перед началом собеседования.
Первое, что я сказал Владимиру Александровичу, что обязательно "вылезет" мой определенный след по "Партии регионов". Он есть,
– пояснил Шкарлет.
И добавил, что в 2010 году его избрали ректором Черниговского национального технологического университета. В мае он приступил к исполнению обязанностей, а уже в сентябре руководство ОГА заявил ему: "Ты баллотируешься".
Шкарлет пожаловался, что отказаться от такого предложения не мог. "Университет – государственное учреждение. Я не хотел рисковать – если в этой политической части ты отказываешься от чего-то, значит, завтра страдать будет, возможно, весь коллектив", – пояснил глава министерства.
О поддержке "Партии регионов"
Шкарлет также опроверг информацию о том, что "Партию регионов" он поддерживает еще с 2004 года.
В 2004 году я работал только один год на посту ректора частного университета. В 2007 – 2009 году я очень плодотворно сотрудничал с Николаем Томенко по ряду проектов,
– рассказал Шкарлет.
И удивился, где же здесь может быть "стыковка с "Партией регионов".
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Что известно о назначении Шкарлета
- 25 июня Шкарлет стал временным исполняющим обязанности министра.
- Под Верховной Радой и в городах Украины протестовали против его назначения.
- Кроме того, на сайте правительства зарегистрировали петицию за отставку Шкарлета.
- Его обвиняют в плагиате, а также в злоупотреблениях. Дело в том, что Черновицкий национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд машину за 1,5 миллиона гривен.
- Также глава министерства заявлял о своей поддержке Виктора Януковича и был членом "Партии регионов".