Сергей Шкарлет знал, что о его участии в "Партии регионов" обязательно узнают. Об этом он заявил президенту Владимиру Зеленскому на собеседовании. Исполняющий обязанности министра образования также опроверг информацию о том, что партию президента-беглеца поддерживает еще с 2004 года.

Об участии в выборах без возможности отказаться"

Будущий исполняющий обязанности министра образования был в Институте демографии, когда ему позвонили из Офиса Президента и пригласили на встречу. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

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Шкарлет рассказал, что он сказал Владимиру Зеленскому перед началом собеседования.

Первое, что я сказал Владимиру Александровичу, что обязательно "вылезет" мой определенный след по "Партии регионов". Он есть,

– пояснил Шкарлет.

И добавил, что в 2010 году его избрали ректором Черниговского национального технологического университета. В мае он приступил к исполнению обязанностей, а уже в сентябре руководство ОГА заявил ему: "Ты баллотируешься".

Шкарлет пожаловался, что отказаться от такого предложения не мог. "Университет – государственное учреждение. Я не хотел рисковать – если в этой политической части ты отказываешься от чего-то, значит, завтра страдать будет, возможно, весь коллектив", – пояснил глава министерства.

О поддержке "Партии регионов"

Шкарлет также опроверг информацию о том, что "Партию регионов" он поддерживает еще с 2004 года.

В 2004 году я работал только один год на посту ректора частного университета. В 2007 – 2009 году я очень плодотворно сотрудничал с Николаем Томенко по ряду проектов,

– рассказал Шкарлет.

И удивился, где же здесь может быть "стыковка с "Партией регионов".

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