Я казав президенту, що обов’язково "вилізе" мій слід щодо "Партії регіонів", – Шкарлет
Сергій Шкарлет знав, що про його участь у "Партії регіонів" обов’язково дізнаються. Про це він заявив президенту Володимиру Зеленському на співбесіді. Виконувач обов’язків міністра освіти також спростував інформацію про те, що партію президента-втікача підтримує ще з 2004 року.
Про участь у виборах без "можливості відмовитися"
Майбутній виконував обов’язків міністра освіти був в Інституті демографії, коли йому зателефонували з Офісу Президента і запросили на зустріч. Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua.
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Шкарлет розповів, що він сказав Володимиру Зеленському перед початком співбесіди.
Перше, що я сказав Володимиру Олександровичу, що обов’язково "вилізе" мій певний слід щодо "Партії регіонів". Він є,
– пояснив Шкарлет.
Та додав, що у 2010 році його обрали ректором Чернігівського національного технологічного університету. У травні він приступив до виконання обов’язків, а вже у вересні керівництво ОДА заявило йому: "Ти балотуєшся".
Шкарлет поскаржився, що відмовитися від такої пропозиції не міг. "Університет – державна установа. Я не хотів ризикувати – якщо в цій політичній частині ти відмовляєшся від чогось, значить, завтра страждати буде, можливо, весь колектив", – пояснив очільник міністерства.
Про підтримку "Партії регіонів"
Шкарлет також заперечив інформацію про те, що "Партію регіонів" він підтримує ще з 2004 року.
У 2004 році я працював лише один рік на посаді ректора приватного університету. У 2007 – 2009 році я дуже плідно співпрацював з Миколою Томенком по низці проєктів,
– розповів Шкарлет.
Та здивувався, де ж тут може бути "стиковка з "Партією регіонів".
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Що відомо про призначення Шкарлета
- 25 червня Шкарлет став тимчасовим виконувачем обов'язки міністра.
- Під Верховною Радою та в містах України протестували проти його призначення.
- Крім того, на сайті уряду зареєстрували петицію за відставку Шкарлета.
- Його звинувачують у плагіаті, а також в зловживаннях. Річ у тім, що Чернігівський національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб автівку за 1,5 мільйона гривень.
- Також очільник міністерства заявляв про свою підтримку Віктора Януковича та був членом "Партії регіонів".