Сергій Шкарлет знав, що про його участь у "Партії регіонів" обов’язково дізнаються. Про це він заявив президенту Володимиру Зеленському на співбесіді. Виконувач обов’язків міністра освіти також спростував інформацію про те, що партію президента-втікача підтримує ще з 2004 року.

Про участь у виборах без "можливості відмовитися"

Майбутній виконував обов’язків міністра освіти був в Інституті демографії, коли йому зателефонували з Офісу Президента і запросили на зустріч. Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua.

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Шкарлет розповів, що він сказав Володимиру Зеленському перед початком співбесіди.

Перше, що я сказав Володимиру Олександровичу, що обов’язково "вилізе" мій певний слід щодо "Партії регіонів". Він є,

– пояснив Шкарлет.

Та додав, що у 2010 році його обрали ректором Чернігівського національного технологічного університету. У травні він приступив до виконання обов’язків, а вже у вересні керівництво ОДА заявило йому: "Ти балотуєшся".

Шкарлет поскаржився, що відмовитися від такої пропозиції не міг. "Університет – державна установа. Я не хотів ризикувати – якщо в цій політичній частині ти відмовляєшся від чогось, значить, завтра страждати буде, можливо, весь колектив", – пояснив очільник міністерства.

Про підтримку "Партії регіонів"

Шкарлет також заперечив інформацію про те, що "Партію регіонів" він підтримує ще з 2004 року.

У 2004 році я працював лише один рік на посаді ректора приватного університету. У 2007 – 2009 році я дуже плідно співпрацював з Миколою Томенком по низці проєктів,

– розповів Шкарлет.

Та здивувався, де ж тут може бути "стиковка з "Партією регіонів".

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