Профільний комітет Ради не погодив кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Однак Кабмін таки призначив його, однак виконувачем обов’язків. Шкарлет називає себе молодим та зеленим політиком або урядовцем та вірить, що подання до парламенту ще попереду.

Подання у Раду Шкарлет не очікує

Однак саме подання у Раду на його призначення міністром освіти Шкарлет вважає не надто важливим. Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua.

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За його словами, важливо, що він погодився спробувати щось зробити в системі освіти, маючи певний досвід у цьому.

Мені не 24 роки, щоб постійно питати в прем’єра або в Офісі Президента, чи буде подання на мене. Є позиція, яка вимагає і терпіння, і розуміння ситуації,

– зазначив Шкарлет.

Він також пригадав схожу ситуацію, що трапилася у 2010 році. Шкарлет тоді подавався на конкурс на посаду ректора тоді ще Чернігівського державного технологічного університету. Очільник міністерства поскаржився, мовляв таке буває, коли стаєш комусь конкурентом.

Ставлення до рішення комітету

Шкарлет розповів, що комітет не погодив його призначення, але й не відмовив. Про це йому казав глава профільного комітету Сергій Бабак.

Думки в комітеті розділились. Четверо "за", четверо "проти", двоє утримались,

– пояснив виконувач обов’язків міністра.

Та додав, що він так розуміє, подання щодо нього у Раду ще могло б бути.

Пріоритети "молодого політика або урядовця"

Виконувач обов’язків міністра також зазначив, що є ще молодим політиком, зеленим. Однак одразу себе виправив – не політиком, а урядовцем.

Моя справа: виконувати доручення, виконувати закони України, Конституцію,

– наголосив він.

За його словами, він має слідкувати, щоб в освіті відбувалися такі речі, які задовольняють чотири групи людей:

учнів та студентів;

викладачів, педагогів, вчителів, вихователів дитячих садків, науково-педагогічних працівників;

роботодавців;

батьків.

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