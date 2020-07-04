Я – молодой чиновник, зеленый – Шкарлет о своем назначении и приоритетах
Профильный комитет Рады согласовал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования. Но Кабмин таки назначил его, однако исполняющим обязанности. Шкарлет называет себя молодым и зеленым политиком или чиновником, и верит, что представление в парламент еще впереди.
Представления в Раду Шкарлет не ожидает
Однако именно представление в Раду на его назначение министром образования Шкарлет считает не слишком важным. Об этом он заявил в интервью LB.ua.
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По его словам, важно, что он согласился попробовать что-то сделать в системе образования, имея определенный опыт в этом.
Мне не 24 года, чтобы постоянно спрашивать у премьера или в Офисе Президента, будет представление на меня. Есть позиция, которая требует и терпения, и понимания ситуации,
– отметил Шкарлет.
Он также вспомнил похожую ситуацию, случившуюся в 2010 году. Шкарлет тогда подавался на конкурс на должность ректора тогда еще Черниговского государственного технологического университета. Глава министерства пожаловался, мол такое бывает, когда становишься кому-то конкурентом.
Отношение к решению комитета
Шкарлет рассказал, что комитет не согласовал его назначение, но и не отказал. Об этом ему говорил глава профильного комитета Сергей Бабак.
Мнения в комитете разделились. Четверо "за", четверо "против", двое воздержались,
– пояснил исполняющий обязанности министра.
И добавил, что он так понимает, представление по нему в Раду еще могло бы быть.
Приоритеты "молодого политика или чиновника"
Исполняющий обязанности министра также отметил, что является еще молодым политиком, зеленым. Однако сразу себя исправил – не политиком, а чиновником.
Мое дело: выполнять поручения, выполнять законы Украины, Конституцию,
– подчеркнул он.
По его словам, он должен следить, чтобы в образовании происходили такие вещи, которые удовлетворяют четыре группы людей:
- учащихся и студентов;
- преподавателей, педагогов, учителей, воспитателей детских садов, научно-педагогических работников;
- работодателей;
- родителей.
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Что известно о назначении Шкарлета
- 25 июня Шкарлет стал временным исполняющим обязанности министра.
- Под Верховной Радой и в городах Украины протестовали против его назначения.
- Кроме того, на сайте правительства зарегистрировали петицию за отставку Шкарлета.
- Его обвиняют в плагиате, а также в злоупотреблениях. Дело в том, что Черновицкий национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд машину за 1,5 миллиона гривен.
- Также глава министерства заявлял о своей поддержке Виктора Януковича, был членом "Партии регионов".