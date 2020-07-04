Профильный комитет Рады согласовал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования. Но Кабмин таки назначил его, однако исполняющим обязанности. Шкарлет называет себя молодым и зеленым политиком или чиновником, и верит, что представление в парламент еще впереди.

Представления в Раду Шкарлет не ожидает

Однако именно представление в Раду на его назначение министром образования Шкарлет считает не слишком важным. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

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По его словам, важно, что он согласился попробовать что-то сделать в системе образования, имея определенный опыт в этом.

Мне не 24 года, чтобы постоянно спрашивать у премьера или в Офисе Президента, будет представление на меня. Есть позиция, которая требует и терпения, и понимания ситуации,

– отметил Шкарлет.

Он также вспомнил похожую ситуацию, случившуюся в 2010 году. Шкарлет тогда подавался на конкурс на должность ректора тогда еще Черниговского государственного технологического университета. Глава министерства пожаловался, мол такое бывает, когда становишься кому-то конкурентом.

Отношение к решению комитета

Шкарлет рассказал, что комитет не согласовал его назначение, но и не отказал. Об этом ему говорил глава профильного комитета Сергей Бабак.

Мнения в комитете разделились. Четверо "за", четверо "против", двое воздержались,

– пояснил исполняющий обязанности министра.

И добавил, что он так понимает, представление по нему в Раду еще могло бы быть.

Приоритеты "молодого политика или чиновника"

Исполняющий обязанности министра также отметил, что является еще молодым политиком, зеленым. Однако сразу себя исправил – не политиком, а чиновником.

Мое дело: выполнять поручения, выполнять законы Украины, Конституцию,

– подчеркнул он.

По его словам, он должен следить, чтобы в образовании происходили такие вещи, которые удовлетворяют четыре группы людей:

учащихся и студентов;

преподавателей, педагогов, учителей, воспитателей детских садов, научно-педагогических работников;

работодателей;

родителей.

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