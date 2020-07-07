Новый и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что взрослый человек не сможет сдать ВНО, поэтому ему нужно дать возможность поступать в ВУЗЫ без сдачи тестов.

Об этом он сказал в интервью lb.ua, говоря о необходимости сдачи тестов ЗНО для поступления на заочное обучение.

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"Вот представьте, что человек работает, имеет профессиональные навыки и ему надо формально подтвердить свои знания, получить нормированную государством корочку. Но этот человек окончил учебное заведение 20 лет назад и хочет учиться на заочном, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему ему не дать шанс?", – говорит Шкарлет.

Он добавил, что тогда человеку будет запрещено в будущем переводиться на дневную форму обучения или на бюджет, а на дипломе или в приложении будет написано, что человек закончил заочное обучение.

А когда журналисты отметили, что такой абитуриент фактически будет поступать на обучение без подтвержденного уровня знаний, а потому может платить взятки, и.о. министра образования и науки сказал о сложности прохождения ВНО для взрослого человека.

"Ваше мнение имеет право на существование, но скажите, какой шанс у взрослого человека сдать ВНО? Вот вы бы пошли сдавать ВНО сейчас? Второе высшее – это одно. Но если у человека нет первого высшего? Вы сходите, попробуйте", – добавил Сергей Шкарлет.

Что известно о Сергее Шкарлете