Шкарлет считает, что у взрослого человека нет шансов сдать ЗНО
Новый и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что взрослый человек не сможет сдать ВНО, поэтому ему нужно дать возможность поступать в ВУЗЫ без сдачи тестов.
Об этом он сказал в интервью lb.ua, говоря о необходимости сдачи тестов ЗНО для поступления на заочное обучение.
Интересно У меня там есть квадратные скобки– Шкарлет о плагиате в своих научных работах
"Вот представьте, что человек работает, имеет профессиональные навыки и ему надо формально подтвердить свои знания, получить нормированную государством корочку. Но этот человек окончил учебное заведение 20 лет назад и хочет учиться на заочном, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему ему не дать шанс?", – говорит Шкарлет.
Он добавил, что тогда человеку будет запрещено в будущем переводиться на дневную форму обучения или на бюджет, а на дипломе или в приложении будет написано, что человек закончил заочное обучение.
А когда журналисты отметили, что такой абитуриент фактически будет поступать на обучение без подтвержденного уровня знаний, а потому может платить взятки, и.о. министра образования и науки сказал о сложности прохождения ВНО для взрослого человека.
"Ваше мнение имеет право на существование, но скажите, какой шанс у взрослого человека сдать ВНО? Вот вы бы пошли сдавать ВНО сейчас? Второе высшее – это одно. Но если у человека нет первого высшего? Вы сходите, попробуйте", – добавил Сергей Шкарлет.
Что известно о Сергее Шкарлете
- 25 июня Шкарлет стал временным исполняющим обязанности министра. Однако, сначала его кандидатуру не поддержал профильный комитет Рады.
- Под Верховной Радой и в городах Украины протестовали против его назначения, а на сайте правительства зарегистрировали петицию за отставку Шкарлета.
- Шкарлета обвиняют в плагиате в его научных работах и обвиняют в злоупотреблениях. Дело в том, что Черниговский национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд авто за 1,5 миллиона гривен.