Шкарлет вважає, що доросла людина не має шансів скласти ЗНО
Новий в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що доросла людина не зможе скласти ЗНО, тому їй потрібно дати можливість вступати до ВНЗ без складання тестів.
Про це він сказав у інтерв'ю lb.ua, говорячи про необхідність складання тестів ЗНО для вступу на заочне навчання.
Цікаво У мене там є квадратні дужечки, – Шкарлет про плагіат у своїх наукових роботах
"От уявіть, що людина працює, має фахові навички і їй треба формально підтвердити свої знання, отримати внормовану державою корочку. Але ця людина закінчила навчальний заклад 20 років тому і хоче навчатись на заочному, без відриву від роботи і не на бюджеті. Чому їй не дати шанс?", – каже Шкарлет.
Він додав, що тоді людині заборонятиметься у майбутньому переводитися на денну форму навчання або на бюджет, а на дипломі або в додатку буде написано, що людина закінчила заочне навчання.
А коли журналісти сказали, що такий абітурієнт фактично вступатиме на навчання без підтвердженого рівня знань, а тому може платити хабарі, в.о. міністра освіти і науки сказав про складність проходження ЗНО для дорослої людини.
"Ваша думка має право на існування, але скажіть, який шанс у дорослої людини скласти ЗНО? От ви б пішли складати ЗНО зараз? Друга вища – це одне. Але якщо в людини немає першої вищої? Ви сходіть, спробуйте", – додав Сергій Шкарлет.
Що відомо про Сергія Шкарлета
- 25 червня Шкарлет став тимчасовим виконувачем обов'язки міністра. Однак, спочатку його кандидатуру не підтримав профільний комітет Ради.
- Під Верховною Радою та в містах України протестували проти його призначення, а на сайті уряду зареєстрували петицію за відставку Шкарлета.
- Шкарлета звинувачують у плагіаті в його наукових роботах та звинувачують у зловживаннях. Річ у тім, що Чернігівський національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб авто за 1,5 мільйона гривень.