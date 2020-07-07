Новий в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що доросла людина не зможе скласти ЗНО, тому їй потрібно дати можливість вступати до ВНЗ без складання тестів.

Про це він сказав у інтерв'ю lb.ua, говорячи про необхідність складання тестів ЗНО для вступу на заочне навчання.

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"От уявіть, що людина працює, має фахові навички і їй треба формально підтвердити свої знання, отримати внормовану державою корочку. Але ця людина закінчила навчальний заклад 20 років тому і хоче навчатись на заочному, без відриву від роботи і не на бюджеті. Чому їй не дати шанс?", – каже Шкарлет.

Він додав, що тоді людині заборонятиметься у майбутньому переводитися на денну форму навчання або на бюджет, а на дипломі або в додатку буде написано, що людина закінчила заочне навчання.

А коли журналісти сказали, що такий абітурієнт фактично вступатиме на навчання без підтвердженого рівня знань, а тому може платити хабарі, в.о. міністра освіти і науки сказав про складність проходження ЗНО для дорослої людини.

"Ваша думка має право на існування, але скажіть, який шанс у дорослої людини скласти ЗНО? От ви б пішли складати ЗНО зараз? Друга вища – це одне. Але якщо в людини немає першої вищої? Ви сходіть, спробуйте", – додав Сергій Шкарлет.

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