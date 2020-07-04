Новоспечений виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет переконує, що жодного плагіату у його наукових роботах немає. Більше того, чиновник запевнив, що він раніше співпрацював з авторами робіт, шматки з яких збігаються з його науковою працею.

Реакція Шкарлета на плагіат

Відповідно до таблиці з порівняннями щодо роботи Шкарлета, він запозичив цілі абзаци зі спільної праці Микитенка та Гребенюка. Однак, очільник МОН нічого у цьому кримінальному не бачить. Про це він розповів у коментарі виданню LB.ua.

Зверніть увагу Жодних тісних стосунків з Табачником не було, – Шкарлет

З Микитенком я був виконавцем проєкту з 2011-го року за Міжнародним науково-технічним університетом. Є зареєстрована тема. Це моє авторське право, згідно зі статтею 13 закону "Про авторські права", яка поділяє всі суміжні права між всіма авторами,

– підкреслив Шкарлет.

Водночас він наголосив, що Микитенком має спільний науковий доробок. Тому має право взагалі не посилатись на свої статті, і в науковому світі це є нонсенсом.

Ще один приклад плагіат помітили у монографії Шкарлета – там повністю скопійовано абзаци зі статтями авторства Бугая.

"Є докторант Ружицький (співавтор Шкарлета – 24 канал) в цій статті, і це теж є його науковий доробок. Я стою за загальною редакцією монографії, а загальна редакція передбачає, що я міг би взагалі слова не писати. Я формую концепцію, формую зміст, мету та завдання. Це взагалі не коректно – писати про плагіат в цій частині", – каже Шкарлет.

Більше того, він наголосив, що не є зобов’язаним посилатися на всі статті в інтернеті, а лише на першоджерело. Навіть, якщо його стаття – дослівно скопійована абзацами.

Також посадовець звинуватив журналістку в упередженості та зауважив, що в його працях є квадратні дужки.

​Цікаво Шкарлет почав роботу в МОН з цензурування новини про себе: фотодоказ

Приклади плагіату у наукових працях Сергія Шкарлета (Скриншоти взято з сайту "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях)

Головне про Сергія Шкарлета

25 червня Шкарлет став тимчасовим виконувачем обов'язки міністра. Однак спершу його кандидатуру не підтримав профільний комітет Ради.

Під Верховною Радою та в містах України протестували проти його призначення.

Крім того, на сайті уряду зареєстрували петицію за відставку Шкарлета.

Окрім плагіату, його також звинувачують у зловживаннях. Річ у тім, що Чернівецький національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб авто за 1,5 мільйона гривень.

Також очільник міністерства заявляв про свою підтримку Віктора Януковича, був членом "Партії регіонів".

Детальніше з біографією Сергія Шкарлета можете ознайомитися за цим посиланням.