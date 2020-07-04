У мене там є квадратні дужечки, – Шкарлет про плагіат у своїх наукових роботах
Новоспечений виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет переконує, що жодного плагіату у його наукових роботах немає. Більше того, чиновник запевнив, що він раніше співпрацював з авторами робіт, шматки з яких збігаються з його науковою працею.
Реакція Шкарлета на плагіат
Відповідно до таблиці з порівняннями щодо роботи Шкарлета, він запозичив цілі абзаци зі спільної праці Микитенка та Гребенюка. Однак, очільник МОН нічого у цьому кримінальному не бачить. Про це він розповів у коментарі виданню LB.ua.
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З Микитенком я був виконавцем проєкту з 2011-го року за Міжнародним науково-технічним університетом. Є зареєстрована тема. Це моє авторське право, згідно зі статтею 13 закону "Про авторські права", яка поділяє всі суміжні права між всіма авторами,
– підкреслив Шкарлет.
Водночас він наголосив, що Микитенком має спільний науковий доробок. Тому має право взагалі не посилатись на свої статті, і в науковому світі це є нонсенсом.
Ще один приклад плагіат помітили у монографії Шкарлета – там повністю скопійовано абзаци зі статтями авторства Бугая.
"Є докторант Ружицький (співавтор Шкарлета – 24 канал) в цій статті, і це теж є його науковий доробок. Я стою за загальною редакцією монографії, а загальна редакція передбачає, що я міг би взагалі слова не писати. Я формую концепцію, формую зміст, мету та завдання. Це взагалі не коректно – писати про плагіат в цій частині", – каже Шкарлет.
Більше того, він наголосив, що не є зобов’язаним посилатися на всі статті в інтернеті, а лише на першоджерело. Навіть, якщо його стаття – дослівно скопійована абзацами.
Також посадовець звинуватив журналістку в упередженості та зауважив, що в його працях є квадратні дужки.
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Приклади плагіату у наукових працях Сергія Шкарлета (Скриншоти взято з сайту "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях)
Головне про Сергія Шкарлета
- 25 червня Шкарлет став тимчасовим виконувачем обов'язки міністра. Однак спершу його кандидатуру не підтримав профільний комітет Ради.
- Під Верховною Радою та в містах України протестували проти його призначення.
- Крім того, на сайті уряду зареєстрували петицію за відставку Шкарлета.
- Окрім плагіату, його також звинувачують у зловживаннях. Річ у тім, що Чернівецький національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб авто за 1,5 мільйона гривень.
- Також очільник міністерства заявляв про свою підтримку Віктора Януковича, був членом "Партії регіонів".