У меня там есть квадратные скобочки, - Шкарлет о плагиате в научных работах
Новоиспеченный исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет утверждает, что никакого плагиата в его научных работах нет. Более того, чиновник заверил, что он ранее сотрудничал с авторами работ, отрывки из которых совпадают с научной работой.
Реакция Шкарлета на плагиат
Согласно таблице со сравнениями по работе Шкарлета, он заимствовал целые абзацы из совместной работы Микитенко и Гребенюка. Однако, глава МОН ничего в этом уголовном не видит. Об этом он рассказал в комментарии изданию LB.ua.
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С Микитенко я был исполнителем проекта с 2011-го года по Международному научно-техническому университету. Есть зарегистрированная тема. Это мое авторское право, согласно статье 13 закона "Об авторских правах", которая разделяет все смежные права между всеми авторами,
– подчеркнул Шкарлет.
В то же время он подчеркнул, что Микитенко имеет общий научный потенциал. Поэтому имеет право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс.
Еще один пример плагиата заметили в монографии Шкарлета – там полностью скопировано абзацы из статей авторства Бугая.
"Есть докторант Ружицкий (соавтор Шкарлета – 24 канал) в этой статье, и это тоже его научный потенциал. Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предусматривает, что я мог бы вообще слова не писать. Я формирую концепцию, формирую содержание, цели и задачи. Это вообще не корректно – писать о плагиате в этой части", – говорит Шкарлет.
Более того, он подчеркнул, что не является обязанным ссылаться на все статьи в интернете, а лишь на первоисточник. Даже если его статья – дословно скопирована абзацами.
Также чиновник обвинил журналистку в предвзятости и заметил, что в его работах есть квадратные скобки.
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Примеры плагиата в научных работах Сергея Шкарлета (Скриншоты взяты с сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях)
Главное о Сергее Шкарлете
- 25 июня Шкарлет стал временно исполняющим обязанности министра. Однако сначала его кандидатуру не поддержал профильный комитет Рады.
- Под Верховной Радой и в городах Украины протестовали против его назначения.
- Кроме того, на сайте правительства зарегистрировали петицию за отставку Шкарлета.
- Кроме плагиата, его также обвиняют в злоупотреблениях. Дело в том, что Черновицкий национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд авто за 1,5 миллиона гривен.
- Также глава министерства заявлял о своей поддержке Виктора Януковича, был членом "Партии регионов".