Новоиспеченный исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет утверждает, что никакого плагиата в его научных работах нет. Более того, чиновник заверил, что он ранее сотрудничал с авторами работ, отрывки из которых совпадают с научной работой.

Реакция Шкарлета на плагиат

Согласно таблице со сравнениями по работе Шкарлета, он заимствовал целые абзацы из совместной работы Микитенко и Гребенюка. Однако, глава МОН ничего в этом уголовном не видит. Об этом он рассказал в комментарии изданию LB.ua.

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С Микитенко я был исполнителем проекта с 2011-го года по Международному научно-техническому университету. Есть зарегистрированная тема. Это мое авторское право, согласно статье 13 закона "Об авторских правах", которая разделяет все смежные права между всеми авторами,

– подчеркнул Шкарлет.

В то же время он подчеркнул, что Микитенко имеет общий научный потенциал. Поэтому имеет право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс.

Еще один пример плагиата заметили в монографии Шкарлета – там полностью скопировано абзацы из статей авторства Бугая.

"Есть докторант Ружицкий (соавтор Шкарлета – 24 канал) в этой статье, и это тоже его научный потенциал. Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предусматривает, что я мог бы вообще слова не писать. Я формирую концепцию, формирую содержание, цели и задачи. Это вообще не корректно – писать о плагиате в этой части", – говорит Шкарлет.

Более того, он подчеркнул, что не является обязанным ссылаться на все статьи в интернете, а лишь на первоисточник. Даже если его статья – дословно скопирована абзацами.

Также чиновник обвинил журналистку в предвзятости и заметил, что в его работах есть квадратные скобки.

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Примеры плагиата в научных работах Сергея Шкарлета (Скриншоты взяты с сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях)

Главное о Сергее Шкарлете

25 июня Шкарлет стал временно исполняющим обязанности министра. Однако сначала его кандидатуру не поддержал профильный комитет Рады.

Под Верховной Радой и в городах Украины протестовали против его назначения.

Кроме того, на сайте правительства зарегистрировали петицию за отставку Шкарлета.

Кроме плагиата, его также обвиняют в злоупотреблениях. Дело в том, что Черновицкий национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд авто за 1,5 миллиона гривен.

Также глава министерства заявлял о своей поддержке Виктора Януковича, был членом "Партии регионов".

Подробнее с биографией Сергея Шкарлета можете ознакомиться по этой ссылке.