Однако школьная традиция и требование закона – не одно и то же. Рассказываем, обязательна ли школьная форма для украинских школьников в 2026 году и что делать, если ребенку угрожают не допустить к урокам без нее.

Обязательной школьной формы в Украине нет

На общегосударственном уровне ученики не обязаны носить одинаковую школьную форму. Указ президента 1996 года, который предусматривал ее введение, утратил силу еще 23 июня 2019 года. Нового общего требования об обязательной форме для школьников после этого не устанавливалось.

На этом подчеркивает и Служба образовательного омбудсмена: ни один нормативный документ не предусматривает обязательного ношения школьной формы, а требование иметь одежду определенного фасона или цвета не может стать обязательным только потому, что оно зафиксировано в уставе или другом внутреннем документе школы.

Действующий Закон Украины "О полном общем среднем образовании" также запрещает ограничивать доступ к обучению и устанавливает, что участники образовательного процесса не должны подвергаться дискриминации. Поэтому отсутствие установленной школой формы не может служить основанием для лишения ребенка возможности учиться.

Что школа может требовать от одежды учеников?

Отсутствие обязательной формы не означает, что вопрос школьной одежды вообще нельзя обсуждать. Учебное заведение совместно с родителями и учениками может договориться об общих правилах, однако они не должны противоречить праву семьи самостоятельно выбирать одежду для ребенка.

Служба образовательного омбудсмена называет несколько простых ориентиров: школьная одежда должна быть опрятной, удобной и соответствовать сезону. В то же время обязательные требования к конкретному стилю, цвету или другим элементам одежды омбудсмен считает недопустимыми.

Это важное уточнение касается того, что так называемый дресс-код не является обязательным. Школа может совместно с учениками и родителями разрабатывать понятные правила, но не может под видом дресс-кода фактически вернуть обязательную форму – например, заставлять всех покупать одинаковые пиджаки, юбки или брюки определенного цвета.

Если форму все же требуют?

Если в школе настаивают на конкретной форме, родители могут попросить администрацию объяснить, каким именно нормативным актом установлено такое требование. Ссылки только на устав школы или решение педагогической Рады недостаточно, ведь внутренние документы учреждения не могут противоречить законодательству.

Нельзя использовать отсутствие формы в качестве повода для унижения ребенка, публичных замечаний или давления. Закон определяет безопасную образовательную среду как такую, где нет психологического насилия, дискриминации и унижения чести и достоинства участников образовательного процесса.

Если из-за одежды нарушаются права школьника, ситуацию можно сначала обсудить с администрацией учреждения, а если проблему не решат – подать обращение или жалобу. Служба образовательного омбудсмена отдельно призывает сообщать о случаях дискриминации или давления из-за незаконного требования носить школьную форму.