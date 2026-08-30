Однак шкільна традиція і вимога закону – не одне й те саме. Розповідаємо, чи обов'язкова форма для українських школярів у 2026 році та що робити, якщо без неї дитину погрожують не допустити до уроків.

Обов'язкової шкільної форми в Україні немає

На загальнодержавному рівні учні не зобов'язані носити однакову шкільну форму. Указ президента 1996 року, який передбачав її запровадження, втратив чинність ще 23 червня 2019 року. Нової загальної вимоги щодо обов'язкової форми для школярів після цього не встановлювали.

На цьому наголошує і Служба освітнього омбудсмена: жоден нормативний документ не передбачає обов'язкового носіння шкільної форми, а вимога мати одяг конкретного фасону чи кольору не може стати обов'язковою лише тому, що її записали у статуті або іншому внутрішньому документі школи.

Чинний Закон України "Про повну загальну середню освіту" також забороняє обмежувати доступ до навчання та встановлює, що учасники освітнього процесу не повинні зазнавати дискримінації. Тому відсутність визначеної школою форми не може бути причиною, щоб позбавити дитину можливості навчатися.

Що школа може вимагати від одягу учнів?

Відсутність обов'язкової форми не означає, що питання шкільного одягу взагалі не можна обговорювати. Заклад разом із батьками та учнями може домовитися про загальні правила, однак вони не повинні суперечити праву родини самостійно обирати одяг для дитини.

Служба освітнього омбудсмена називає кілька простих орієнтирів: шкільний одяг має бути охайним, зручним і відповідати сезону. Натомість обов'язкові вимоги до конкретного стилю, кольору чи інших елементів одягу омбудсмен називає неприпустимими.

Це важливе уточнення і щодо так званого дрес-коду. Школа може разом із учнями та батьками виробляти зрозумілі правила, але не може під виглядом дрес-коду фактично повернути обов'язкову форму – наприклад, змушувати всіх купувати однакові піджаки, спідниці чи штани певного кольору.

Якщо форму все ж вимагають?

Якщо у школі наполягають на конкретній формі, батьки можуть попросити адміністрацію пояснити, яким саме нормативним актом встановлена така вимога. Посилання лише на статут школи чи рішення педагогічної ради недостатньо, адже внутрішні документи закладу не можуть суперечити законодавству.

Не можна використовувати відсутність форми і як привід для приниження дитини, публічних зауважень чи тиску. Закон визначає безпечне освітнє середовище як таке, де немає психологічного насильства, дискримінації та приниження честі й гідності учасників освітнього процесу.

Якщо через одяг права школяра порушують, ситуацію можна спочатку обговорити з адміністрацією закладу, а якщо проблему не вирішать – подати звернення або скаргу. Служба освітнього омбудсмена окремо закликає повідомляти про випадки дискримінації чи тиску через незаконну вимогу носити шкільну форму.