Школьники в Херсоне жестоко издевались над одноклассником: видео

В херсонской школе №41 сверстники жестоко издевались над одноклассником и били его в пах.

Мать избитого мальчика выложила видео в социальной сети, сообщает полиция Херсонской области.

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По словам матери избитого, ребенок уже пол года учится в школе №41 и каждый день страдает от булинга сверстников. Школа ничего не контролирует и поддержки со стороны учителей нет.

На видео видно, как между мальчиком и девочкой произошла ссора. После словесной ссоры, девочка толкает его, а потом он получает сильный удар в пах от другого сверстника. После чего мальчик падает и сильно плачет от боли.

Из-за этого в школе состоялась проверка. Если будет доказано, что в школе был булинг, родители, а также возможно и руководство школы, будут привлечены к ответственности согласно законодательству.

Смотрите видео избиения сверстниками своего одноклассника: