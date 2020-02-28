Школярі в Херсоні жорстоко знущались з однокласника: відео
У херсонській школі №41 однолітки жорстоко знущались з однокласника та били його в пах.
Матір побитого хлопчика виклала відео в соціальній мережі, повідомляє поліція Херсонської області.
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За словами матері побитого, дитина вже пів року навчається в школі №41 і кожного дня страждає від булінгу однолітків. Школа нічого не контролює та підтримки з боку вчителів немає.
На відео видно, як між хлопчиком і дівчинкою сталася сварка. Після словесної сварки, дівчинка штовхає його, а потім він отримує сильний удар в пах від іншого однолітка. Після чого хлопчик падає та сильно плаче від болю.
Через це у школі відбулась перевірка. Якщо буде доведено, що в школі був булінг, батьки, а також можливо і керівництво школи, будуть притягнуті до відповідальності згідно із законодавством.
Дивіться відео побиття однолітками свого однокласника: