Школьники жестоко избили ребенка на глазах у учителей: видео
На территории специализированной школы-интерната произошел конфликт между учениками 5 – 6 класса. Парня били ногами по голове и туловищу. Воспитатели видели драку, но не вмешивались.
Инцидент произошел в Сумской области на территории Путивльской специализированной школы-интерната. Об этом сообщает Aleksandr Vint, который выложил видео в Facebook.
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В результате конфликта между школьниками пострадал парень. На видео видно, как обидчик сильно бьет ребенка по голове и телу. Парень прикрывал голову и не сопротивлялся.
Второй ученик снимал весь процесс на телефон. Он и попросил своего товарища избить питомца "ради прикола". Воспитатели и учителя видели процесс, но решили не вмешиваться.
Как отметил Aleksandr Vint, в медпункте потерпевшего осмотрела медсестра, у него текла кровь из носа, и он жаловался на боль в ребрах и почках. Также он добавил, что директор попросила родителей "договориться и решить это между собой".
Родители мальчика, который попросил друга избить ученика, предложили 500 гривен финансовой помощи пострадавшему.
Смотрите видео: как несовершеннолетний избил ученика школы-интерната