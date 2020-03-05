Школярі жорстоко побили дитину на очах у вчителів: відео

На території спеціалізованої школи-інтернату стався конфлікт між учнями 5 – 6 класу. Хлопця били ногами по голові та тулубу. Вихователі бачили бійку, але не втручалися.

Інцидент стався в Сумській області на території Путивльської спеціалізованої школи-інтернату. Про це повідомляє Aleksandr Vint, який виклав відео у Facebook.

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Внаслідок конфлікту між школярами постраждав хлопець. На відео видно, як кривдник сильно б’є дитину по голові та тілу. Хлопець прикривав голову і не пручався.

Другий учень знімав увесь процес на телефон. Він і попросив свого товариша побити вихованця "заради приколу". Вихователі та вчителі бачили процес, але вирішили не втручатися.

Як зазначив Aleksandr Vint, у медпункті потерпілого оглянула медсестра, у нього текла кров з носа, і він скаржився на біль у ребрах і нирках. Також він додав, що директор попросила батьків "домовитись і вирішити це між собою".

Батьки хлопчика, який попросив друга побити учня, запропонували 500 гривень фінансової допомоги потерпілому.

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