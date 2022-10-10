Так, к Ровно, Львову, Буковине и Волыни присоединились другие области и города Украины. Их местные власти также переводят школы на дистанционное обучение.

Важно Все школы Украины должны перейти на дистанционное обучение, – Минобразования

Как будут учиться дети в Одесской области

После массированных ракетных ударов по территории Украины школы в Одесской области будут работать дистанционно до 14 октября, сообщили в Одесском городском совете. Также в "Укрэнерго" предупредили о возможных перебоях с энергопитанием.

Как работают школы на Полтавщине

В Полтавской области учебные заведения должны работать дистанционно, сообщил в Telegram-канале начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Дистанционное обучение в садах, школах и вузах продлится до 16 октября, говорится в сообщении.

Какая ситуация на Черниговщине

В Чернигове с 11 октября на несколько дней школы и детсады переведут на дистанционку, сообщил мэр города Владислав Атрошенко.

В Умани также отменили обучение в школах

В Умани 10 октября также отменили обучение в школах, сообщила пресс-служба горсовета. Родителей и детей просят находиться в укрытиях.

Как будут учиться дети в Черкасской области

Черкасские школьники также переходят на дистанционное обучение. Оно продлится с 10 по 15 октября, сообщила в комментарии Суспильному заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина. По ее словам, 10 октября школьники будут учиться из дома.

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В Ивано-Франковской области – тоже онлайн-обучение

В Ивано-Франковске учебные заведения также будут работать онлайн, сообщили на Facebook-странице департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета.

Садики до конца недели не будут работать! Школы и кружки – на дистанционном обучении! Берегите себя и близких!

– написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Что говорят в Минобразования

Глава МОН Сергей Шкарлет обратился к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений. Министр призвал их перевести учебные заведения на дистанционное обучение до 14 октября.

Как сейчас происходит обучение в украинских школах

Из-за угрозы ракетных ударов во всех школах Ровно отменили обучение. Те дети, которые пришли в заведения раньше, пока находятся в укрытиях, но родители смогут их забрать, сообщили в управлении образования города.

В школах Волыни из-за опасности ракетных обстрелов 10 октября отменили офлайн-обучение, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что большинство школ области сегодня не начинали обучение из-за воздушной тревоги. Решения о возобновлении обучения в школах Буковины будут приниматься в зависимости от ситуации.

Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, сегодня школы в городе будут работать дистанционно. Учителя по возможности проведут уроки онлайн или дадут задание для самостоятельной проработки.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение.

10 октября обучение в школах Львова будет дистанционным. Всем организовали перекус. Забрать детей из школ родители могут только после отбоя. В то же время всех жителей города при необходимости впускают в укрытие. В некоторых школах работает резервное освещение.

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