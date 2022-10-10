Так, к Ровно, Львову, Буковине и Волыни присоединились другие области и города Украины. Их местные власти также переводят школы на дистанционное обучение.
Важно Все школы Украины должны перейти на дистанционное обучение, – Минобразования
Как будут учиться дети в Одесской области
После массированных ракетных ударов по территории Украины школы в Одесской области будут работать дистанционно до 14 октября, сообщили в Одесском городском совете. Также в "Укрэнерго" предупредили о возможных перебоях с энергопитанием.
Как работают школы на Полтавщине
В Полтавской области учебные заведения должны работать дистанционно, сообщил в Telegram-канале начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Дистанционное обучение в садах, школах и вузах продлится до 16 октября, говорится в сообщении.
Какая ситуация на Черниговщине
В Чернигове с 11 октября на несколько дней школы и детсады переведут на дистанционку, сообщил мэр города Владислав Атрошенко.
В Умани также отменили обучение в школах
В Умани 10 октября также отменили обучение в школах, сообщила пресс-служба горсовета. Родителей и детей просят находиться в укрытиях.
Как будут учиться дети в Черкасской области
Черкасские школьники также переходят на дистанционное обучение. Оно продлится с 10 по 15 октября, сообщила в комментарии Суспильному заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина. По ее словам, 10 октября школьники будут учиться из дома.
Читайте В школах Ровно, Тернополя, Волыни и Буковины отменили обучение
В Ивано-Франковской области – тоже онлайн-обучение
В Ивано-Франковске учебные заведения также будут работать онлайн, сообщили на Facebook-странице департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета.
Садики до конца недели не будут работать! Школы и кружки – на дистанционном обучении! Берегите себя и близких!
– написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Что говорят в Минобразования
Глава МОН Сергей Шкарлет обратился к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений. Министр призвал их перевести учебные заведения на дистанционное обучение до 14 октября.
Как сейчас происходит обучение в украинских школах
- Из-за угрозы ракетных ударов во всех школах Ровно отменили обучение. Те дети, которые пришли в заведения раньше, пока находятся в укрытиях, но родители смогут их забрать, сообщили в управлении образования города.
- В школах Волыни из-за опасности ракетных обстрелов 10 октября отменили офлайн-обучение, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
- Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что большинство школ области сегодня не начинали обучение из-за воздушной тревоги. Решения о возобновлении обучения в школах Буковины будут приниматься в зависимости от ситуации.
- Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, сегодня школы в городе будут работать дистанционно. Учителя по возможности проведут уроки онлайн или дадут задание для самостоятельной проработки.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение.
- 10 октября обучение в школах Львова будет дистанционным. Всем организовали перекус. Забрать детей из школ родители могут только после отбоя. В то же время всех жителей города при необходимости впускают в укрытие. В некоторых школах работает резервное освещение.
Достойно внимания – обращение Зеленского из-за массированной атаки: смотрите видео