Так, до Рівного, Львова, Буковини та Волині доєднались інші області та міста України. Їхня місцева влада також переводить школи на дистанційне навчання.

Важливо Усі школи України мають перейти на дистанційне навчання, – Міносвіти

Як вчитимуться діти на Одещині

Після масованих ракетних ударів по території України школи в Одеській області працюватимуть дистанційно до 14 жовтня, повідомили в Одеській міській раді. Також в "Укренерго" попередили про можливі перебої з енергоживленням.

Як працюють школи на Полтавщині

У Полтавській області заклади освіти мають працювати дистанційно, повідомив у Telegram-каналі начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Дистанційне навчання у садочках, школах та вишах триватиме до 16 жовтня, йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на Чернігівщині

У Чернігові з 11 жовтня на декілька днів школи та дитсадки переведуть на дистанційку, повідомив мер міста Владислав Атрошенко.

В Умані також скасували навчання у школах

В Умані 10 жовтня також скасували навчання у школах, повідомила пресслужба міськради. Батьків та дітей просять перебувати в укриттях.

Як вчитимуться діти на Черкащині

Черкаські школярі також переходять на дистанційне навчання. Воно триватиме із 10 до 15 жовтня, повідомила у коментарі Суспільному заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна. За її словами, 10 жовтня школярі вчитимуться з дому.

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На Івано-Франківщині – теж онлайн-навчання

В Івано-Франківську заклади освіти також працюватимуть онлайн, повідомили на Facebook-сторінці департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

Садки до кінця тижня не працюватимуть! Школи та гуртки – на дистанційному навчанні! Бережіть себе і близьких!

– написав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Що кажуть у Міносвіти

Очільник МОН Сергій Шкарлет звернувся до начальників ОВА та керівників закладів освіти. Міністр закликав їх перевести заклади освіти на дистанційне навчання до 14 жовтня.

Як зараз триває навчання в українських школах

Через загрозу ракетних ударів в усіх школах Рівного скасували навчання. Ті діти, які прийшли до закладів раніше, поки перебувають в укриттях, але батьки зможуть їх забрати, повідомили в управлінні освіти міста.

У школах Волині через небезпеку ракетного обстрілу 10 жовтня скасували офлайн-навчання, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що більшість шкіл області сьогодні не розпочинали навчання через повітряну тривогу. Рішення про поновлення навчання у школах Буковини ухвалюватимуть в залежності від ситуації.

Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, сьогодні школи у місті працюватимуть дистанційно. Вчителі за можливості проведуть урок онлайн або дадуть завдання для самостійного опрацювання.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що львівських школярів поки перевели на дистанційне навчання.

10 жовтня навчання у школах Львова буде дистанційним. Усім організували перекус. Забрати дітей зі шкіл батьки можуть лише після відбою. Водночас усіх мешканців міста за потреби впускають в укриття. Наразі у деяких школах працює резервне освітлення.

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