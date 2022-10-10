Так, до Рівного, Львова, Буковини та Волині доєднались інші області та міста України. Їхня місцева влада також переводить школи на дистанційне навчання.
Важливо Усі школи України мають перейти на дистанційне навчання, – Міносвіти
Як вчитимуться діти на Одещині
Після масованих ракетних ударів по території України школи в Одеській області працюватимуть дистанційно до 14 жовтня, повідомили в Одеській міській раді. Також в "Укренерго" попередили про можливі перебої з енергоживленням.
Як працюють школи на Полтавщині
У Полтавській області заклади освіти мають працювати дистанційно, повідомив у Telegram-каналі начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Дистанційне навчання у садочках, школах та вишах триватиме до 16 жовтня, йдеться у повідомленні.
Яка ситуація на Чернігівщині
У Чернігові з 11 жовтня на декілька днів школи та дитсадки переведуть на дистанційку, повідомив мер міста Владислав Атрошенко.
В Умані також скасували навчання у школах
В Умані 10 жовтня також скасували навчання у школах, повідомила пресслужба міськради. Батьків та дітей просять перебувати в укриттях.
Як вчитимуться діти на Черкащині
Черкаські школярі також переходять на дистанційне навчання. Воно триватиме із 10 до 15 жовтня, повідомила у коментарі Суспільному заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна. За її словами, 10 жовтня школярі вчитимуться з дому.
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На Івано-Франківщині – теж онлайн-навчання
В Івано-Франківську заклади освіти також працюватимуть онлайн, повідомили на Facebook-сторінці департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.
Садки до кінця тижня не працюватимуть! Школи та гуртки – на дистанційному навчанні! Бережіть себе і близьких!
– написав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Що кажуть у Міносвіти
Очільник МОН Сергій Шкарлет звернувся до начальників ОВА та керівників закладів освіти. Міністр закликав їх перевести заклади освіти на дистанційне навчання до 14 жовтня.
Як зараз триває навчання в українських школах
- Через загрозу ракетних ударів в усіх школах Рівного скасували навчання. Ті діти, які прийшли до закладів раніше, поки перебувають в укриттях, але батьки зможуть їх забрати, повідомили в управлінні освіти міста.
- У школах Волині через небезпеку ракетного обстрілу 10 жовтня скасували офлайн-навчання, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
- Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що більшість шкіл області сьогодні не розпочинали навчання через повітряну тривогу. Рішення про поновлення навчання у школах Буковини ухвалюватимуть в залежності від ситуації.
- Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, сьогодні школи у місті працюватимуть дистанційно. Вчителі за можливості проведуть урок онлайн або дадуть завдання для самостійного опрацювання.
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що львівських школярів поки перевели на дистанційне навчання.
- 10 жовтня навчання у школах Львова буде дистанційним. Усім організували перекус. Забрати дітей зі шкіл батьки можуть лише після відбою. Водночас усіх мешканців міста за потреби впускають в укриття. Наразі у деяких школах працює резервне освітлення.
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