В Луганской областной военной администрации подчеркивают, что в таком формате ученики занимаются с начала учебного года. Ведь из-за ситуации ситуации ни одна школа не в городе не работает.

Важно "Это очень большой вызов": сколько учеников и учителей из Украины до сих пор за границей

Школьники просто встречаются с учителем несколько минут в неделю. Все задачи, даже трудные, ученики делают самостоятельно. Для каких-либо консультаций у них есть несколько минут на 7 дней.

На протяжении всего учебного года дети раз в неделю приходят в школу, получают задания на бумаге, выполняют его дома и возвращают учителю для проверки,

– говорится в сообщении.

К сожелению, учеников не могут перевести детей на дистанционное обучение, ведь в городе нет интернета.

"Кабельный интернет в Северодонецке захватчики не починили, а качества мобильного не хватает для обучения. Хотя и его в городе нет несколько недель. А последние несколько дней туда и не дозвонишься, потому что все отключено из-за борьбы с партизанами", – пишут в ОВА.

Напомним, под оккупацией Северодонецк находится во второй раз. В первый раз россияне оккупировали территорию в апреле 2014 года. После начала полномасштабного вторжения только после нескольких месяцев обороны оккупанты в июне 2022 года во второй раз захватили город.

К слову, в течение года полномасштабной войны с Россией ученики и учителя в Украине столкнулись со значительными трудностями. Однако это не помешало им продолжить обучение. Ни боевые действия, ни блекауты не преодолели изобретательность и жажду знаний наших детей и педагогов, они проводили уроки дома, на улице и в хранилищах. Истории несокрушимости украинских учителей и учеников во время войны читайте в статье.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.