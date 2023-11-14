Хочу, чтобы на языковой теме не было спекуляций: Кремень прокомментировал скандал с Фарион

Уполномоченный по защите государственного языка заявил, что стремится к тому, чтобы в Украине больше не было спекуляций на языковом вопросе. Он подчеркнул, что украинский народ един, а разделением всегда занималась Россия.

Ответная реакция появилась после недавних скандалов вокруг высказываний Ирины Фарион. Она заявила, что русскоязычные военнослужащие не могут называться украинцами.

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Спекуляциям не место

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, что через 10 месяцев не поступило ни одной жалобы о нарушении Закона о государственном языке среди Вооруженных Сил. Он решил прокомментировать последние скандалы по языковым вопросам.

Я хочу, чтобы на языковой теме не было спекуляций. Мы уже проходили раздел Украины по разным категориям. Так называемые "две Украины" - это одна из разработок психологического направления русского происхождения,

– заявил уполномоченный.

Также Кремень подчеркнул, что у нас единое государство, единый язык и единственное видение победы. Он также поблагодарил Вооруженные Силы Украины за их единство. Уполномоченный добавил, что при необходимости усовершенствования языковых практик для воинов ВСУ могут открыть языковые курсы.

Кроме этого уполномоченный напомнил, что в соответствии со статьей 15 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственным" языком документации и уставного общения в Вооруженных Силах Украины есть государственный язык.

Что известно о скандале вокруг Фарион