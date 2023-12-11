Ирине Фарион выплатили немалую сумму после увольнения из Политехники

11 декабря 2023, 15:31
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Источник:

Украинские новости

Языковеду Ирине Фарион насчитали немалую сумму после увольнения из "Львовской политехники". Она получила более 28 тысяч гривен зарплаты.

Об этом говорится в ответе НУ "Львовская политехника" на информационный запрос Украинских Новостей.

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Фарион получила немалую сумму после увольнения из Политехники

Так, в октябре Ирине Фарион насчитали зарплату в размере 17 617 гривен.

А уже в ноябре – 28638 гривен.

В вузе при этом не уточнили, входят ли премии и надбавки в эту сумму.


Фарион получила немалую сумму после увольнения из Политехники / УНН

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Что известно о скандале с Ириной Фарион

  • Языковед и экс-нардепка Ирина Фарион в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" довольно резко отреагировала на слова  ведущей о том, что в украинской армии есть немало русскоязычных воинов. При этом назвала их "русскими" и "сбродом".
  • Эти высказывания повлекли за собой скандал и возмутили как военных, так и общественность.
  • После Фарион оскандалилась еще и тем, что выложила в своем телеграм-канале скриншот с письмом студента из временно оккупированного Крыма, который ее поддержал. Письмо содержало данные парня, поэтому к нему пришли российские спецслужбы.
  • Впоследствии СБУ открыла против Фарион уголовное дело производство.
  • Руководитель МОН Оксен Лисовой спустя подтвердил, что языковеда уволили из "Львовской политехники".
  • Накануне студенты также митинговали перед главным корпусом вуза, требуя увольнения профессора.
  • Впоследствии омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что языковед не обращалась к нему о нарушении ее прав во время увольнения с вуза, хотя имеет на это право.
  • Ирина Фарион также подала в суд на "Львовскую политехнику" из-за увольнения.
Автор: Марія Волошин