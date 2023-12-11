Об этом говорится в ответе НУ "Львовская политехника" на информационный запрос Украинских Новостей.

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Фарион получила немалую сумму после увольнения из Политехники

Так, в октябре Ирине Фарион насчитали зарплату в размере 17 617 гривен.

А уже в ноябре – 28638 гривен.

В вузе при этом не уточнили, входят ли премии и надбавки в эту сумму.



Фарион получила немалую сумму после увольнения из Политехники / УНН

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