Про це вказано у відповіді НУ "Львівська політехніка" на інформаційний запит Українських Новин.

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Фаріон отримала чималу суму після звільнення з Політехніки

Так, у жовтні Ірині Фаріон нарахували зарплату у розмірі 17 617 гривень.

А вже у листопаді – 28 638 гривень.

У виші при цьому не уточнили, чи входять премії та надбавки до цієї суми.



Фаріон отримала чималу суму після звільнення з Політехніки / УНН

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Що відомо про скандал з Іриною Фаріон