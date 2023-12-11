Про це вказано у відповіді НУ "Львівська політехніка" на інформаційний запит Українських Новин.
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Фаріон отримала чималу суму після звільнення з Політехніки
Так, у жовтні Ірині Фаріон нарахували зарплату у розмірі 17 617 гривень.
А вже у листопаді – 28 638 гривень.
У виші при цьому не уточнили, чи входять премії та надбавки до цієї суми.
Фаріон отримала чималу суму після звільнення з Політехніки / УНН
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Що відомо про скандал з Іриною Фаріон
- Мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" доволі різко відреагувала на слова ведучої про те, що в українській армії є чимало російськомовних воїнів. При цьому назвала їх "руськими" та "збродом".
- Ці висловлювання спричинили скандал та обурили як військових, так і громадськість.
- Опісля Фаріон оскандалилася ще й тим, що виклала у своєму телеграм-каналі скриншот із листом студента з тимчасово окупованого Криму, який її підтримав. Лист містив дані хлопця, тому до нього прийшли російські спецслужби.
- Згодом СБУ відкрила проти Фаріон кримінальне провадження.
- Очільник МОН Оксен Лісовий опісля підтвердив, що мовознавицю звільнили з "Львівської політехніки".
- Напередодні студенти також мітингували перед головним корпусом вишу, вимагаючи звільнення професорки.
- Згодом омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що мовознавиця не зверталася до нього щодо порушення її прав під час звільнення з вишу, хоча має на це право.
- Ірина Фаріон також подала до суду на "Львівську політехніку" через звільнення.