Сколько украинских учителей до сих пор находятся за границей и преподают ли они

14 ноября 2024, 20:32
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Автор: Мария Волошин

В Украине на сегодня есть немало вакансий на должность учителя. Многие педагоги при этом стремятся уйти из профессии, в частности, из-за низких зарплат.

Во время полномасштабной войны многие педагоги вообще выехали за пределы государства. Сколько есть учителей в Украине сейчас, сообщит 24 Канал з ссылкой на Факты.

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Сколько учителей выехали за границу

В Министерстве образования и науки Украины проинформировали, что по состоянию на этот учебный год 5 410 педагогов находятся за рубежом. Большинство, 81%, продолжает преподавать дистанционно.

Интересно! Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив сообщил, что около 4% от общего количества ставок педагогов в Украине являются вакантными.

Сколько учителей работают в Украине

В школах Украины на сегодня работает 349 698 учителей (без учета совместителей).

Однако учителей некоторых предметов значительно не хватает. В частности, математики, информатики и английского языка.

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Учителя будут получать дополнительные выплаты

  • С 1 января 2025 года в Украине вводят ежемесячную учительскую доплату к зарплате педагогам.
  • С 1 сентября педагоги будут получать уже по 2000 гривен.
  • Доплаты предусмотрены для всех педагогических работников школ, а именно: учителей, психологов, руководителей кружков и тому подобное.
  • Средства на выплаты заложили в государственный бюджет на 2025 год.
  • Для почти полмиллиона школьных работников предусмотрели 12 миллиардов гривен.
  • Выплаты установили на время действия военного положения, а также в течение того года, когда его отменят.