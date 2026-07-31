Что означает короткое и емкое слово "сливе", которое уже забыли, рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

Что означает слово "сливе"?

Читая произведения Ивана Франко, Леси Украинки или Михаила Коцюбинского, можно встретить слово "сливе".

Блукали вони навмання сливе цілий день (Иван Нечуй-Левицкий).

В повітрі було тихо. Останнє листя падало з дерев сливе без шелесту (Леся Украинка).

Умови у мене такі, що я мушу сливе весь вільний час оддавати службовій праці (Михаил Коцюбинский).

Для современного читателя оно звучит необычно, а некоторые даже думают, что это диалектизм или опечатка и имеется в виду фрукт слива. На самом же деле "сливе" – древнее украинское слово, которое и сегодня можно найти в словарях.

Наречие "сливе" означает:

майже ;

; мало не;

трохи не;

мабуть;

чи не;

заледве не;

безмаль;

ледь не ;

; майже зовсім ;

; практично.

То есть его используют тогда, когда хотят подчеркнуть, что до определенного действия или состояния осталось совсем немного. Например:

"Він сливе заснув."

"Село сливе спорожніло."

"Вона сливе не заплакала."

В современном языке чаще всего вместо него используют слово "майже", однако "сливе" остается нормативным. Его можно встретить во всех словарях украинского языка: от словаря Бориса Гринченко 1862 года с пометкой "народное" до советских.

Лингвисты считают, что "сливе" возникло в результате видоизменения формы 3-го лица единственного числа настоящего времени [сливе́] от глагола – сли́ти, "быть известным, славным; считаться, называться". Впрочем, это лишь предположение, и окончательной версии не существует.

Это слово известно в украинском языке уже много веков и широко употреблялось в народной речи и художественной литературе. Мало кто знает, но наряду со словом "сливе" употреблялись также его варианты – "сливе'нь" и "сле'ве".

Почему "сливе" отличается от "майже"?

По значению слова "слива" и "почти" очень близки. Однако"сливе" имеет более художественное, народно-поэтическое звучание. Оно помогает создать особый ритм и настроение текста, поэтому писатели нередко отдавали предпочтение именно ему. Например, Иван Франко, Панас Мирный, Михаил Коцюбинский, Леся Украинка и другие писатели использовали его для того, чтобы придать речи естественности и образности.

Именно поэтому, встретив "сливе" в художественном тексте, не стоит воспринимать его как архаизм или ошибку – это вполне нормативное разговорное украинское слово, которое постепенно вышло из употребления, и таких слов немало.

Поэтому, если хочется сделать речь богаче и колоритнее, смело используйте это красивое украинское слово и обязательно попробуйте его вместо часто встречающегося русизма "почти".