Что означает короткое и емкое слово "сливе", которое уже забыли, рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.
Что означает слово "сливе"?
Читая произведения Ивана Франко, Леси Украинки или Михаила Коцюбинского, можно встретить слово "сливе".
- Блукали вони навмання сливе цілий день (Иван Нечуй-Левицкий).
- В повітрі було тихо. Останнє листя падало з дерев сливе без шелесту (Леся Украинка).
- Умови у мене такі, що я мушу сливе весь вільний час оддавати службовій праці (Михаил Коцюбинский).
Для современного читателя оно звучит необычно, а некоторые даже думают, что это диалектизм или опечатка и имеется в виду фрукт слива. На самом же деле "сливе" – древнее украинское слово, которое и сегодня можно найти в словарях.
Наречие "сливе" означает:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- майже;
- мало не;
- трохи не;
- мабуть;
- чи не;
- заледве не;
- безмаль;
- ледь не;
- майже зовсім;
- практично.
То есть его используют тогда, когда хотят подчеркнуть, что до определенного действия или состояния осталось совсем немного. Например:
- "Він сливе заснув."
- "Село сливе спорожніло."
- "Вона сливе не заплакала."
В современном языке чаще всего вместо него используют слово "майже", однако "сливе" остается нормативным. Его можно встретить во всех словарях украинского языка: от словаря Бориса Гринченко 1862 года с пометкой "народное" до советских.
Лингвисты считают, что "сливе" возникло в результате видоизменения формы 3-го лица единственного числа настоящего времени [сливе́] от глагола – сли́ти, "быть известным, славным; считаться, называться". Впрочем, это лишь предположение, и окончательной версии не существует.
Это слово известно в украинском языке уже много веков и широко употреблялось в народной речи и художественной литературе. Мало кто знает, но наряду со словом "сливе" употреблялись также его варианты – "сливе'нь" и "сле'ве".
Почему "сливе" отличается от "майже"?
По значению слова "слива" и "почти" очень близки. Однако"сливе" имеет более художественное, народно-поэтическое звучание. Оно помогает создать особый ритм и настроение текста, поэтому писатели нередко отдавали предпочтение именно ему. Например, Иван Франко, Панас Мирный, Михаил Коцюбинский, Леся Украинка и другие писатели использовали его для того, чтобы придать речи естественности и образности.
Именно поэтому, встретив "сливе" в художественном тексте, не стоит воспринимать его как архаизм или ошибку – это вполне нормативное разговорное украинское слово, которое постепенно вышло из употребления, и таких слов немало.
Поэтому, если хочется сделать речь богаче и колоритнее, смело используйте это красивое украинское слово и обязательно попробуйте его вместо часто встречающегося русизма "почти".