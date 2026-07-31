Что означает короткое и емкое слово "сливе", которое уже забыли, рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

Что означает слово "сливе"?

Читая произведения Ивана Франко, Леси Украинки или Михаила Коцюбинского, можно встретить слово "сливе".

  • Блукали вони навмання сливе цілий день (Иван Нечуй-Левицкий).
  • В повітрі було тихо. Останнє листя падало з дерев сливе без шелесту (Леся Украинка).
  • Умови у мене такі, що я мушу сливе весь вільний час оддавати службовій праці (Михаил Коцюбинский).

Для современного читателя оно звучит необычно, а некоторые даже думают, что это диалектизм или опечатка и имеется в виду фрукт слива. На самом же деле "сливе" древнее украинское слово, которое и сегодня можно найти в словарях.

Наречие "сливе" означает:

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  • майже;
  • мало не;
  • трохи не;
  • мабуть;
  • чи не;
  • заледве не;
  • безмаль;
  • ледь не;
  • майже зовсім;
  • практично.

То есть его используют тогда, когда хотят подчеркнуть, что до определенного действия или состояния осталось совсем немного. Например:

  • "Він сливе заснув."
  • "Село сливе спорожніло."
  • "Вона сливе не заплакала."

В современном языке чаще всего вместо него используют слово "майже", однако "сливе" остается нормативным. Его можно встретить во всех словарях украинского языка: от словаря Бориса Гринченко 1862 года с пометкой "народное" до советских.

Лингвисты считают, что "сливе" возникло в результате видоизменения формы 3-го лица единственного числа настоящего времени [сливе́] от глагола – сли́ти, "быть известным, славным; считаться, называться". Впрочем, это лишь предположение, и окончательной версии не существует.

Это слово известно в украинском языке уже много веков и широко употреблялось в народной речи и художественной литературе. Мало кто знает, но наряду со словом "сливе" употреблялись также его варианты – "сливе'нь" и "сле'ве".

Почему "сливе" отличается от "майже"?

По значению слова "слива" и "почти" очень близки. Однако"сливе" имеет более художественное, народно-поэтическое звучание. Оно помогает создать особый ритм и настроение текста, поэтому писатели нередко отдавали предпочтение именно ему. Например, Иван Франко, Панас Мирный, Михаил Коцюбинский, Леся Украинка и другие писатели использовали его для того, чтобы придать речи естественности и образности.

Именно поэтому, встретив "сливе" в художественном тексте, не стоит воспринимать его как архаизм или ошибку – это вполне нормативное разговорное украинское слово, которое постепенно вышло из употребления, и таких слов немало.

Поэтому, если хочется сделать речь богаче и колоритнее, смело используйте это красивое украинское слово и обязательно попробуйте его вместо часто встречающегося русизма "почти".