Що означає коротке і влучне слово "сливе", яке уже забули, розповідаємо з посиланням на Slovnyk.me.

Що означає слово "сливе"?

Читаючи твори Івана Франка, Лесі Українки чи Михайла Коцюбинського, можна натрапити на слово "сливе".

Блукали вони навмання сливе цілий день (Іван Нечуй-Левицький).

В повітрі було тихо. Останнє листя падало з дерев сливе без шелесту (Леся Українка).

Умови у мене такі, що я мушу сливе весь вільний час оддавати службовій праці (Михайло Коцюбинський).

Для сучасного читача воно звучить незвично, а дехто навіть думає, що це діалектизм або друкарська помилка і мається на увазі фрукт сливка. Насправді ж "сливе" – давнє українське слово, яке й сьогодні можна знайти в словниках.

Прислівник "сливе" означає:

майже ;

; мало не;

трохи не;

мабуть;

чи не;

заледве не;

безмаль;

ледь не ;

; майже зовсім ;

; практично.

Тобто його вживають тоді, коли хочуть підкреслити, що до певної дії чи стану залишилося зовсім небагато. Наприклад:

"Він сливе заснув."

"Село сливе спорожніло."

"Вона сливе не заплакала."

У сучасній мові найчастіше замість нього використовують слова "майже", однак "сливе" залишається нормативним. Його можна зустріти у всіх словниках української мови: від словника Бориса Грінченка 1862 року з позначкою "народне" так і в радянських.

Мовознавці вважають, що "сливе" виникло внаслідок видозміни форми 3-ї особи однини теперішнього час [сливе́] від дієслова – сли́ти, "бути відомим, славетним; вважатися, називатися. Втім, – це лише припущення і остаточної версії не існує.

Слово відоме українській мові вже багато століть і широко вживалося в народному мовленні та художній літературі. Мало хто знає, але поряд зі словом "сливе" вживали також його варіанти – "сливе'нь" і "сле'ве".

Чим "сливе" відрізняється від "майже"?

За значенням слова "слива" та "майже" дуже близькі. Проте "сливе" має більш художнє, народнопоетичне звучання. Воно допомагає створити особливий ритм і настрій тексту, тому письменники нерідко віддавали перевагу саме йому. Наприклад, Іван Франко, Панас Мирний, Михайло Коцюбинський, Леся Українка та інші письменники використовували його для того, щоб надати мові природності й образності.

Саме тому, зустрівши "сливе" в художньому тексті, не варто сприймати його як архаїзм чи помилку – це цілком нормативне розмовне українське слово, яке поступово вийшло з ужитку і таких слів чимало.

Тож якщо хочеться зробити мовлення багатшим і колоритнішим, сміливо використовуйте це красиве українське слово і точно спробуйте його замість росіянізму "почті", який часто можна почути.