Как правильно называть "сливки" в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", рассказывает 24 Канал.

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Как на украинском будут "сливки"

Для ценителей молочных продуктов и десертов известное слово "сливки". Но это слово – русское и в украинском языке его нет. Часто его калькулируют как – "слывки". В украинском языке оно не является нормативным и употребляется ошибочно.

Русское "сливки" происходит от глагола "сливать(ся)", то есть стекать, сливаться в кучу. Когда жирная часть "сливалась" вверх – отсюда и название.

Украинский перевод этого слова – вершки. Оно родственное со словом "верх", "верхушка", потому что они всплывают вверх при отстаивании молока.

Вершки – это жирная часть молока, которая поднимается вверх после отстаивания молока в тепле. Именно из сливок взбивают масло, а также добавляют их в кофе, десертов, соусов. Например: "Я люблю каву з вершками, а не "зі слівками".

И запомните, когда вы приглашаете на кофе, то не говорите – пошли.

А еще слово "сливки" есть во фразеологизмах – "снимать сливки", что означает – получать лучшее.

Как правильно взбить сливки: смотрите видео

Поэтому в следующий раз, когда захочешь добавить нежности к кофе – добавьте вершки, а не суржика.