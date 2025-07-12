Як правильно називати "слівки" у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно", розповідає 24 Канал.

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Як українською будуть "слівки"

Для поціновувачів молочних продуктів та десертів відоме слово "слівки". Але це слово – російське та в українській мові його немає. Часто його калькують як – "сливки". В українській мові воно не є нормативним і вживається хибно.

Російське "сливки" походить від дієслова "сливать(ся)", тобто стікати, зливатися до купи. Коли жирна частина "зливалася" догори – звідси й назва.

Українській переклад цього слова – вершки. Воно споріднене зі словом "верх", "верхівка", бо вони спливають вверх при відстоюванні молока.

Вершки – це жирна частина молока, яка підіймається вгору після відстоювання молока у теплі. Саме з вершків збивають масло, а також додають їх до кави, десертів, соусів. Наприклад: "Я люблю каву з вершками, а не "зі слівками".

І запам'ятайте, коли ви запрошуєте на каву, то не кажіть – пішли.

А ще слово "вершки" є у фразеологізмах – "знімати вершки", що означає – отримувати найкраще.

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Тож наступного разу, коли захочеш додати ніжності до кави – додайте вершків, а не суржику.