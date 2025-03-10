Есть ли перевод к слову "искромётный": выясним подробности

Мы так привыкли к русизмам в своем языке, что иногда не пытаемся подыскать им соответствия. Хотя некоторые звучат неестественно в нашей речи.

Совершенствуя свой украинский, продолжаем избавляться от русизмов. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал рассказывает, есть ли в украинском языке слово "искромётный", ссылаясь на тикток @show_rami.

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Есть ли аналог в русизме искромётный

В каждом языке есть слова, которые не всегда можно перевести дословно на другой язык. Иногда нужны два слова, или даже развернутое объяснение. Такие русизмы еще держатся в украинском языке, но звучат неестественно.

Среди них слово – "искромётный". Слово имеет два значения – для обозначения отблеска солнечных лучей или яркого характера человека, внешней шутки. И это использование в последнем значении.

Но в украинском языке такого слова нет и оно не имеет дословного перевода. Максимально приближенное к звучанию слова – "іскристий".

Но если мы говорим о юмор или шутка, идею, то можно использовать слова:

"влучний",

"дотепний",

"феєричний",

"блискавичний",

"вибуховий",

"блискучий".

А отблеск может быть – "осяйний", "барвистий", "промінний" или "яскристий".

Как переводится "искромётный": смотрите видео

К слову! Ранее мы рассказывали, чем заменить фразу "не умничай". Айда знакомиться!

Избавляйтесь от русизмов и говорите красиво на украинском!