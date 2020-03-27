Сокращение финансирования убьет новую украинскую школу, – Стадный

Кабинет Министров предлагает сократить бюджетные расходы на образование на более 6,9 миллиарда гривен в 2020 году. В то же время в министерстве образования назвали направления, финансирование которых сокращать нельзя.

Об этом в комментарии изданию Liga.Net заявил заместитель министра образования Егор Стадный.

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Министерство образования и науки готово перенести на будущее отдельные расходы, как бы это не было болезненно. Но есть бюджетные программы, которыми мы не можем пожертвовать,

– объяснил Егор Стадный.

По словам чиновника, расходы на новую украинскую школу являются одними из важнейших.

Она (НУШ – 24 канал) является сердцем школьной реформы. Если оно перестанет биться – реформа умрет,

– рассказал Стадный.

Также важным в 2020 году будет финансирование науки.

Весь мир сейчас активно вкладывается в науку и исследования, чтобы побороть эпидемию. В Украине сначала ученых отправляют на три недели в отпуск за свой счет, а потом хотят лишить любого грантового финансирования,

– констатировал Егор Стадный.

В целом, по словам заместителя министра образования, расходы на НУШ и научное направление нуждаются почти в 3 миллиардах гривен.

Эпидемия рано или поздно закончится и страна вернется к нормальной жизни, но если эти средства сейчас забрать, то образование и науку уже не удастся реанимировать,

– отметил Стадный.

Ранее Кабинет Министров принял положение, относительно запуска работы Национального фонда исследований.

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Какую функцию будет выполнять фонд?Будет предоставлять гранты украинским ученым на их исследования. Всего в распоряжении новой структуры 526 миллионов гривен на 2020 год.