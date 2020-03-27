Скорочення фінансування вб'є Нову українську школу, – Стадний

Кабінет Міністрів пропонує скоротити бюджетні видатки на освіту на понад 6,9 мільярдів гривень у 2020 році. Водночас в міністерстві освіти назвали напрями, фінансування яких скорочувати не можна.

Про це у коментарі виданню Liga.Net заявив заступник міністра освіти Єгор Стадний.

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Міністерство освіти і науки готове перенести на майбутнє окремі витрати, як би це не було болісно. Але є бюджетні програми, якими ми не можемо пожертвувати,

– пояснив Єгор Стадний.

За словами посадовця, видатки на нову українську школу є одними з найважливіших.

Вона (НУШ – 24 канал) є серцем шкільної реформи. Якщо воно перестане битися – реформа помре,

– розповів Стадний.

Також важливим у 2020 році буде фінансування науки.

Весь світ зараз активно вкладається в науку і дослідження, щоб побороти епідемію. В Україні спочатку вчених відправляють на три тижні у відпустку за свій рахунок, а потім хочуть позбавити будь-якого грантового фінансування,

– констатував Єгор Стадний.

Загалом, за словами заступника міністра освіти, витрати на НУШ та науковий напрям потребують майже 3 мільярди гривень.

Епідемія рано чи пізно закінчиться і країна повернеться до нормального життя, але якщо ці кошти зараз забрати, то освіту і науку вже не вдасться реанімувати,

– наголосив Стадний.

Раніше Кабінет Міністрів ухвалив положення, щодо запуску роботи Національного фонду досліджень.

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Яку функцію буде виконувати фонд?Надаватиме гранти українським науковцям на їхні дослідження. Загалом у розпорядженні нової структури є 526 мільйонів гривень на 2020 рік.